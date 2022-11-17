平鎮南安路60巷道路瓶頸打通 造福居民增救災安全

桃園平鎮南安路60巷至南京路111巷道路過去未打通，附近居民通行不變，需要多繞路，為了增加居民及防災的安全，決議將南安路60巷連接南京路111巷道路瓶頸打通，新闢道路長度40公尺及寬度8公尺，用地及工程經費810萬元於今年9月開工，10月底完工。

鄭文燦今出席平鎮金星里南安路60巷至南京路111巷道路瓶頸打通工程完工典禮，鄭文燦說，社區大樓原先有違建，且原先2巷道未打通，但此路段為都市計畫道路用地，計畫寬度為8公尺，而開闢前僅剩餘中間長度約40公尺瓶頸路段未開闢，導致用路人需繞路而行，易發生交通事故。

平鎮區公所工務課指出，此段將瓶頸路打通，新闢道路長度40公尺及寬度8公尺，花費用地經費760萬元、工程經費50萬元，於今年9月開工，10月20日完工。