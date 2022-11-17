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平鎮南安路60巷道路瓶頸打通 造福居民增救災安全

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園平鎮南安路60巷至南京路111巷道路過去未打通，通過決議新闢道路長度40公尺及寬度8公尺，用地及工程經費810萬元於今年9月開工，10月底完工。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮南安路60巷至南京路111巷道路過去未打通，通過決議新闢道路長度40公尺及寬度8公尺，用地及工程經費810萬元於今年9月開工，10月底完工。記者翁唯真／攝影

桃園平鎮南安路60巷至南京路111巷道路過去未打通，附近居民通行不變，需要多繞路，為了增加居民及防災的安全，決議將南安路60巷連接南京路111巷道路瓶頸打通，新闢道路長度40公尺及寬度8公尺，用地及工程經費810萬元於今年9月開工，10月底完工。

鄭文燦今出席平鎮金星里南安路60巷至南京路111巷道路瓶頸打通工程完工典禮，鄭文燦說，社區大樓原先有違建，且原先2巷道未打通，但此路段為都市計畫道路用地，計畫寬度為8公尺，而開闢前僅剩餘中間長度約40公尺瓶頸路段未開闢，導致用路人需繞路而行，易發生交通事故。

平鎮區公所工務課指出，此段將瓶頸路打通，新闢道路長度40公尺及寬度8公尺，花費用地經費760萬元、工程經費50萬元，於今年9月開工，10月20日完工。

鄭文燦說，打通後除了可解決周邊交通壅塞的問題，也可提供緊急消防救災使用，以保障市民交通與居住安全；目前推動的開瓶計畫已有6年，不過用地取得的難易度、協調地上權、經費預算等外在因素考量，共完成130多件，不管是社區內的聯絡道路，或是主要幹道等大小問題，開瓶計畫成果市民有感，相信會持續做下去。

鄭文燦今出席平鎮金星里南安路60巷至南京路111巷道路瓶頸打通工程完工典禮。記者翁唯真／攝影
鄭文燦今出席平鎮金星里南安路60巷至南京路111巷道路瓶頸打通工程完工典禮。記者翁唯真／攝影

鄭文燦 桃園 違建

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