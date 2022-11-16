聽新聞
test
0:00 / 0:00
9歲女童客語流利 楊文科讚「恁慶」籲鄉親傳承客家文化
新竹縣客家人口比例達67.8%，約39萬人，是全國客家人口比例最高縣市；國民黨新竹縣長候選人楊文科力推講客語、復振客家文化，承諾連任將規畫舉辦「世界客家論壇」，打造世界客家文化首都。
楊文科日前拜訪新埔呂順興餅店第6代、9歲的范于霏，她會用客語唱山歌、說明製餅流程，楊文科敬佩之虞，呼籲鄉親多講客語，身體力行傳承客家文化。
楊文科日前拜訪新埔鎮百年呂順興餅店第4代老闆呂學詩，及其外孫女范于霏。就讀國小三年級的范于霏，從小在家就和家人說母語客語，加上自己很有興趣，小小年紀就已經說得一口流利客語，還曾獲客語廣播節目比賽—客聲獎第3名。
楊文科以客語和范于霏話家常，並體驗餅店招牌傳統芋頭餅的製作，范于霏全程以客語說明製餅的流程和訣竅，並現場唱出客家山歌「農家樂」，美妙歌聲和準確的發音讓楊文科十分佩服，誇讚她「恁慶」（客語很厲害之意）。
楊文科說「沒有客語，就沒有客家文化」，他以范于霏為例，顯示新竹縣推廣客家語言運動，確實深入家庭中。他期望新竹縣所有客家鄉親，在家中講客家話，走出社區也要講，到學校學客語、社會上也同樣要講客家話，如此一來客家話就不會失傳。
楊文科首屆新竹縣長任期，率全國之先，以全客語方式開主管會報，也發放全國最高獎勵金鼓勵民眾參加客語能力認證，讓報考人數和通過認證人數創歷年新高。另外，也積極擴大聘請客語薪傳師開設客語能力認證班、設置伯公照護站等。
楊文科承諾，順利連任他將規畫舉辦「世界客家論壇」，也辦理全國常態性客家戲曲、文學、創作比賽和活動，傳承推廣客家文化，同時引進國際級表演和展覽，打造多元文化家園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言