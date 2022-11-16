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苗栗推動活化舊山線及鐵道自行車有成 獲政府服務獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣為活化舊山線推動推動鐵道自行車，最近獲行政院國家發展委員會第五屆政府服務獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣為活化舊山線推動推動鐵道自行車，最近獲行政院國家發展委員會第五屆政府服務獎。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府為活化舊山線推動鐵道自行車，歷經7年努力重現舊山線鐵道生命力，最近獲行政院國家發展委員會第五屆政府服務獎社會關懷服務類獎項，成效再次獲肯定。

苗栗縣文化觀光局指出，舊山線鐵道全長15.9公里，是台灣重要文化資產與鐵道工藝典範，1998年停駛後閒置，縣府為彰顯舊山線鐵道文化價值，2016至2018年爭取交通部觀光局跨域亮點計畫補助，活化舊山線閒置鐵道及沿線場站公共環境整備，並招商營運鐵道自行車，成為全國創新遊憩體驗，2019年7月正式營運至今年10月，累計搭乘人數已超過170萬人次，成功帶動舊山線周邊地方發展與觀光效益。

文觀局表示，國發會主辦的第五屆政府服務獎共133個機關、機構參加，苗栗縣以「重現百年鐵道生命力─舊山線鐵道文化資產保存與創新」參加，歷經兩階段審查評選，首次獲得社會關懷服務類獎項殊榮。

文觀局長林彥甫表示，舊山線鐵道自行車透過跨機關資源互享策略，並整合與民間參與促參的模式，日前還獲得財政部金擘獎7大獎項肯定，也是苗栗縣首獲金擘獎殊榮；全案在營運期間節省政府財政支出2億870萬元，並增加政府財政收入2.5億元，達到跨域整合資訊公私合作共贏願景。

苗栗縣為活化舊山線推動推動鐵道自行車，最近獲行政院國家發展委員會第五屆政府服務獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣為活化舊山線推動推動鐵道自行車，最近獲行政院國家發展委員會第五屆政府服務獎。圖／苗栗縣政府提供

鐵道 苗栗縣 文化資產

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