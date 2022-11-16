林耕仁質疑「新竹大車站」預算三級跳 竹市府強調絕無不法

新竹市政府今天中午發出新聞稿，嚴正駁斥國民黨新竹市長候選人林耕仁今天到立法院開「新竹市政揭弊三部曲之二部曲」記者會質疑新竹大車站與圖書館總館預算暴增、人事任用等內容，重申市政建設絕無不法。並強調「抹黑不會得到選票，更不要為了選舉，用捕風捉影的抹黑方式，霸凌所有奉公守法的公務同仁」。

新竹市前副市長、民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天回應，她相信這些作為（指控）都是林耕仁被「摸頭」、「休耕」之後，抹黑市政建設來作為整件事情的遮羞布。

新竹市政府指出，針對立院國民黨團與林耕仁對於大車站計畫及新竹市圖書館總館指涉的不實內容，市府嚴正澄清，重申相關市政建設絕無不法，並強調新竹市近八年的改變與進步有目共睹，建設不能走回頭路。

市府都發處指出，新竹大車站計畫以大眾運輸導向（TOD）整體開發，借鏡東京、京都、柏林等國際先進城市「人本交通」經驗，建立現代化車站，提升前後站公有土地使用效率，塑造良好人行與轉乘環境，是省時、省錢的最佳方案，亦獲交通部及國內專家學者支持。

都發處強調，鐵路高架、地下施工及用地取得，涉及大規模拆遷徵收私人土地建物，引發誤解抗爭、造成期程延宕及公益損失，虛耗社會成本，且導致工程經費倍數成長、施工期程及交通黑暗期拉長。

針對大車站預算增加至104億元，市府都發展處說明，是經臺鐵、鐵道局所提建議，並考量大宗營建物價上漲、施工營運安全、號誌及先建後拆需求、工程成本調漲等因素，大車站計畫核實增編經費。期盼候選人尊重專業，俾利大眾交通運輸及都市發展。

另，新竹市圖書館總館工程一案，市府文化局說明，過去文化局圖書館有耐震安全疑慮，既有空間亦不符合圖書館法規定相關面積標準，爭取中央補助規劃新竹市總圖地上4層、地下2層建築，工程雖因受疫情影響招標進度，但調整經費並積極克服相關困難後，已於今年6月30日順利決標，現正按預定工進施工中。