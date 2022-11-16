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苗栗造橋有機友善農特產品 地產地消蔬果今辦行銷上市
苗栗縣造橋鄉推廣在地有機友善農特產，造橋鄉農會今天上午在農村社區小鋪前廣場，舉辦「農特產品地產地消蔬果包裝行銷上市」發表會，強調「農會小舖」蔬果在地生產，歡迎民眾就近購買造橋鄉好山好水所栽植的有機蔬果，買得安心吃的健康。
造橋鄉農會表示，造橋北接竹南、頭份，南接苗栗市，許多民眾會就近採買，還有外縣市民眾假日搭火車到造橋鄉農會的農村小舖買菜，造橋鄉農會也把握這樣的商機，引進全台農會優質農產銷售，吸引不少民眾成為死忠消費者。
「農會小舖」販售苗栗縣各農會在地農產，也包括來自台中的酵素豬，還有澎湖漁會的漁產、高雄的龍膽石斑等農產商品。
造橋農會推出保冷購物袋，民眾可以加入造橋鄉農會小舖的line社群，直接在網路下單，造橋鄉農會的工作人員，便會事先將消費者指定下單的商品，用保冷袋購物裝好，民眾到農會可以拿空的保冷購物袋，換裝好指定商品的保冷購物袋，就可以直接付費離開，省去消費者採買的時間，對上班族或趕時間的消費者來說，是非常便利的服務。
而這款保冷購物袋，內部有錫箔層保持低溫，外觀採桃紅色，民眾可以用循環的概念，吃完就下單補貨，下單完成再直接帶著空袋子替換裝好農產的袋子，便利又環保。
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