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苗警施鐵腕 火車站人行道違停電動自行車拖吊取締

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗火車站西站前人行道電動自行車盤踞，11月13日上午11點就有51輛一字排開違規停放。圖／本報資料照片
苗栗火車站西站前人行道電動自行車盤踞，11月13日上午11點就有51輛一字排開違規停放。圖／本報資料照片

電動自行車盤踞台灣鐵路局苗栗車站西站前人行道，尤其是假日更達高峰，縣警察局長陳武康要求施鐵腕，今天架起三角錐連桿及張貼公告提醒注意，警方即日起嚴格拖吊取締。

讀者投訴苗栗火車站西站前人行道，電動自行車違停亂象，尤其是假日更是「停好停滿」，11月13日就多達51輛，陳武康相當重視，認為火車站門面違停影響觀感，指示縣警察交通隊依法強力取締，警方今天在人行道架起三角錐連桿及張貼公告，提醒即日起拖吊取締違停車輛。

交通隊指出，電動自行車11月30日起，道路交通管理處罰條例修正納入牌照管理，沒有車主資料，但西站人行道違停電動自行車，很多是移工假日騎車到火車站，再轉乘火車到外地，因此公告特別使用中文、英文、泰國文、越南文及印尼文。

警方即日起加強取締，將拖吊移置至後龍鎮的保管場，車主再持相關證明資料領車，根據道交條例規定，慢車違停人行道，可以處300元至600元，拖吊費用100元，每天保管費50元。

警方今天在苗栗車站西站前人行道架起三角錐連桿及張貼公告，即日起嚴格拖吊取締。記者范榮達／攝影
警方今天在苗栗車站西站前人行道架起三角錐連桿及張貼公告，即日起嚴格拖吊取締。記者范榮達／攝影
警方今天在苗栗車站西站前人行道架起三角錐連桿及張貼公告，即日起嚴格拖吊取締。記者范榮達／攝影
警方今天在苗栗車站西站前人行道架起三角錐連桿及張貼公告，即日起嚴格拖吊取締。記者范榮達／攝影

人行道 電動自行車 違停

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