苗警施鐵腕 火車站人行道違停電動自行車拖吊取締

電動自行車盤踞台灣鐵路局苗栗車站西站前人行道，尤其是假日更達高峰，縣警察局長陳武康要求施鐵腕，今天架起三角錐連桿及張貼公告提醒注意，警方即日起嚴格拖吊取締。

讀者投訴苗栗火車站西站前人行道，電動自行車違停亂象，尤其是假日更是「停好停滿」，11月13日就多達51輛，陳武康相當重視，認為火車站門面違停影響觀感，指示縣警察交通隊依法強力取締，警方今天在人行道架起三角錐連桿及張貼公告，提醒即日起拖吊取締違停車輛。

交通隊指出，電動自行車11月30日起，道路交通管理處罰條例修正納入牌照管理，沒有車主資料，但西站人行道違停電動自行車，很多是移工假日騎車到火車站，再轉乘火車到外地，因此公告特別使用中文、英文、泰國文、越南文及印尼文。