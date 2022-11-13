民進黨第3波文宣攻擊張善政 地方黨部：都事實何來抹黑？

選舉倒數13天，國民黨桃園市長候選人張善政競辦表示，今又接獲民進黨桃園市黨部攻擊張善政的負面文宣，內容為攻擊張善政及高雄前市長韓國瑜，並署名民進黨桃園市黨部攻擊張善政的負面文宣，痛批乾淨選舉很難嗎；民進黨桃園市黨部主委張丞儀回應，文宣裡的內容都是事實，何來抹黑，「張善政跟韓國瑜稱兄道弟是大家都知道的事實，這是抹黑嗎？」

張善政競辦發言人何元楷說，選戰至今從第1波的引用鏡周刊農委會文宣，到控訴張善政當涉嫌詐騙的致公黨最高顧問、涉嫌賣假藥的經濟黨總顧問文宣，今跟韓國瑜相關內容已是第3波。民進黨不僅吃相難看，行為也相當惡劣。

張丞儀表示，桃園市長鄭文燦5度被評鑑為五星市長，施政滿意度超過7成，張善政跑來桃園，複製4年前韓國瑜在高雄的手法，把桃園批評的一無是處，騙到高雄市民後，宣布輕軌等建設停工，讓高雄市空轉2年。此外，張善政和高雄前市長韓國瑜為同一團隊，2人搭檔選總統，韓國瑜也公開稱張善政是他兄弟。