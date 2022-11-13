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水月橋造景再挨批 鄭朝方：城市美學要綁定在地文化
新竹竹北甫通車的水月橋，因公共藝術雕刻品「兔子抓魚」惹議，竹北市長何淦銘回應「大石碑才是主物件」希望不要模糊焦點，卻引來綠營更大質疑，攤出預算批評「高到令人咋舌」，民進黨竹北市長候選人鄭朝方指出城市美學應該與在地文化綁定，對此，何淦銘暫未回應。
鄭朝方表示，竹北市是全國稅收最高的縣轄市，但不代表公共建設就可以浪費公帑，行政機關更應該把每一分人民的納稅錢都花在刀口上，他上任後會落實預算管理，做出來的建設不但要讓民眾覺得有價值，更該要有合理的價格。
根據民進黨市民代表候選人曾玉菱調查，發現水月橋的公共藝術、入口意象和導覽解說工程就花了659萬元，另白色水月公園2993萬元、紅樹林公園生態步道3789萬元，她說，「價格高到令人咋舌」。
曾玉菱還在臉書貼文指出，她以為把「兔子抓魚」當作公共藝術已經很不合邏輯了，沒想到何淦銘竟然回應一旁刻著「水月橋」的石頭大碑，才是公共藝術主物件，她質疑擔任竹北市長快8年的何市長，真的知道自己在說什麼嗎。
曾玉菱說，這顆大石頭跟在地毫無連結的兔子就花了納稅人659萬元，同張經費概估表中，白色水月公園造價近3000萬元，紅樹林公園生態步道也花了3789萬元，她質疑根本不值得。
鄭朝方說，城市的美學一定要跟地方文化綁定，要有故事脈絡，才能夠達到城市行銷的效果，他若當選，會延請地方文化藝術工作者組成諮詢委員會，提供專業意見，讓做出來的這些公共藝術、地景意象，不但好看也能讓市民朋友和外地遊客「看得懂」。
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