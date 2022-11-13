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正值芋頭產季 苗栗公館鄉首推農遊小旅行
騎自行車倘佯田園小路，耳邊潺潺圳水聲，參觀稻草編，還能下田體驗採芋頭，苗栗縣公館鄉農會標租苗栗特色館打造穿龍驛站，搭配11月19日、20日公館芋頭柿子節首推農遊小旅行，歡迎全國遊客體驗。
公館鄉農業條件得天獨厚，雪山的風沿著後龍溪河谷而來，穿龍圳引用後龍溪水，加上砂質土壤，芋頭、紅棗及紫蘇等農產知名，公館鄉農會標租苗栗特色館，規畫穿龍驛站，打造公館鄉農遊窗口，正值芋頭產季，推出主題小旅行。
公館鄉農會指出，農遊小旅行約90分鐘，全程使用腳踏車，認識在地伯公文化、體驗田間芋頭採收、芋頭DIY，參觀草編織，19日、20日上、下午各一梯次，每人399元，其中50元可抵芋頭柿子節攤位消費，報名電話037-236178，網路 https://www.beclass.com/rid=2748c5c6350d7c16ad42 。
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