苗栗市功維敘隧道施工步道鋪面 明天起封閉44天
苗栗市免費熱門景點功維敘隧道因隧道內步道溼滑，市公所預算380萬元， 明天至今年12月27日整修，施工期間封閉無法通行，市公所提醒鄉親及遊客暫時改道。
苗栗市貓裏山公園下的功維敘隧道，1903年3月完工通車，全長441公尺。隧道北口紅磚砌拱型獨具一格，1989年9月台灣鐵路局山線鐵路雙軌通車改變路線，功維敘功成身退，市公所2015年活化，隧道內七彩LED燈夢幻，吸引遊客絡繹不絕，成了熱門景點。
市公所指出，功維敘隧道內長年滴水，不少民眾反映溼滑，公所380萬元，步道加鋪防滑材料，避免發生意外，11月14日封閉施工，預計12月27日恢復開放。
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