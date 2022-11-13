快訊

國1南向汐止交流道今晨恢復通車、車流順暢 復建工程持續進行

電影「航站奇緣」本尊在戴高樂機場去世 曾在機場住18年、最近又返回

影／達拉斯飛行表演釀悲劇 2架二戰古董軍機相撞解體爆炸

苗栗市功維敘隧道施工步道鋪面 明天起封閉44天

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市功維敘隧道內步道溼滑，公所11月14日至12月27日封閉施工。本報資料照片
苗栗市功維敘隧道內步道溼滑，公所11月14日至12月27日封閉施工。本報資料照片

苗栗市免費熱門景點功維敘隧道因隧道內步道溼滑，市公所預算380萬元， 明天至今年12月27日整修，施工期間封閉無法通行，市公所提醒鄉親及遊客暫時改道。

苗栗市貓裏山公園下的功維敘隧道，1903年3月完工通車，全長441公尺。隧道北口紅磚砌拱型獨具一格，1989年9月台灣鐵路局山線鐵路雙軌通車改變路線，功維敘功成身退，市公所2015年活化，隧道內七彩LED燈夢幻，吸引遊客絡繹不絕，成了熱門景點。

市公所指出，功維敘隧道內長年滴水，不少民眾反映溼滑，公所380萬元，步道加鋪防滑材料，避免發生意外，11月14日封閉施工，預計12月27日恢復開放。

延伸閱讀

111年11月11日做什麼 苗栗4對預約結婚50元便當店開幕

苗栗好精彩 客家粄仔節、杭菊生活節接連登場

疑工作嫌隙！苗栗男埋伏便當店 持西瓜刀狂砍前同事

夜光風箏繽紛苗栗市河濱公園 觀眾大呼幸福療癒

相關新聞

苗栗市功維敘隧道施工步道鋪面 明天起封閉44天

苗栗市免費熱門景點功維敘隧道因隧道內步道溼滑，市公所預算380萬元， 明天至今年12月27日整修，施工期間封閉無法通行，...

鄉親鄉情／百年浣衣池 桃園親水祕境

桃園市八德區大火房浣衣池有上百年歷史，因地理位置偏僻，早年鮮為人知，如今已是網友熱搜的親水空間，若再串聯周邊景點，是親子...

詹江村爆桃園市立圖書總館影城有違建 市府：將依法規開罰

桃園市議員詹江村昨晚在臉書和直播指出，造價31億元的市立圖書總館還沒試營運、沒啟用就爆出要進駐的開發公司為了規畫設計娛樂...

桃園新總圖爆「竄改設計」蓋美食街 藍憂不堪負重恐塌

桃園市立圖書館新總館日前才因開幕延期引發爭議，今天再被藍營議員爆料，一旁的電影院棟，營運廠商竟在未申請變更設計核可下私自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。