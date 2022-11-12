桃園花彩節今起9天開展 宇宙太空花繪圖騰打卡最吸睛

2022桃園花彩節今天在大溪月眉休閒農業區開幕登場，大溪休耕農田變身繽紛花海景觀，今年花彩節以「花宇奇航」主題，打造大面積花繪圖騰，配合13種可愛的藝術裝置，園區花團花錦簇十分吸睛，桃園市副市長高安邦歡迎各地遊客賞花遊玩及體驗在地農村文化。

2022桃園花彩節今年移師至大溪月眉休閒農業區舉辦，今天起至20日為止，展期9天，主展區3.3公頃，結合副展區花田競賽圖騰，展區總面積約7公頃，今年以「花宇奇航」主題，用宇宙、太空等元素，打造大面積的花繪圖騰，設置13種可愛裝置藝術，配合栽植5種波斯菊、向日葵等花卉點綴其間，吸引不少遊客拍照打卡。

高安邦表示，今年桃園花彩節一連9天，原本休耕農田變身繽紛花海畫布，搭配裝置藝術，結合周邊農場規畫多元農事體驗活動，提供民眾賞花拍卡邊玩，體驗在地農村生活，成為民眾戶外出遊景點。

今年花彩節有漫遊欣賞太空人、火箭、外星人、幽浮等主題打造的大面積彩色花田，沿途可尋找配合「花宇奇航」主題設置13種裝置藝術拍照打卡，活動期間晚間有「花宇奇航秀」光雕秀，欣賞不一樣的花田景色。