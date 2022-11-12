出席竹東音樂會 楊長鎮盼洗衫坑恢復古早風貌

客家委員會主任委員楊長鎮今天出席在新竹縣竹東鎮舉辦的「2022竹東洗衫坑音樂會」致詞表示，希望洗衫坑恢復古早自然風貌，成為竹東好所在。

楊長鎮表示，自己到竹東鎮的洗衫坑許多次，每次從橋上往下看，就想拿大鐵鎚把水泥構造物敲掉，期許這次音樂會能喚醒民眾公共意識，提升改善環境的決心，讓早期生活環境樣貌重現，盼中央地方共同合作，把洗衫坑恢復古早自然風貌，成為竹東的好所在。

民進黨新竹縣長參選人周江杰透過新聞稿指出，洗衫坑是竹東居民的親水空間，不僅有休憩功能，還有實用性，過去傳統婦女會在這邊洗衣服、閒話家常，很希望當地河岸能夠恢復往日美麗風貌。

周江杰表示，竹東洗衫坑近幾年面臨權責不明、定位不清的治理問題，也有土地權屬的問題，他當選縣長後會整合各局處職能，主動和竹東鎮公所及中央相關單位合作，解決問題。

楊長鎮也到竹東鎮上探望92歲攝影家李增昌。楊長鎮說，他在2018年擔任客委會副主委時，曾頒發「三等專業獎章」給李增昌，感謝他60年來以鏡頭記錄竹東的珍貴畫面，肯定他對客家文化保存和影像紀錄創作的貢獻。