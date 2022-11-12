詹江村爆桃園市立圖書總館影城有違建 市府：將依法規開罰

桃園市議員詹江村昨晚在臉書和直播指出，造價31億元的市立圖書總館還沒試營運、沒啟用就爆出要進駐的開發公司為了規畫設計娛樂業務，竟然蓋起違建，市政府卻如無其事未阻止。

文化局表示，外界指的進駐廠商富晟國際開發公司已併同變更使照送件申辦增建建造執照中，經會勘確認該公司未經市政府核准逕自施工部分，建築管理處將開罰富晟國際開發，總圖也按委託營運管理契約規定，處以罰鍰並限期改善。

據指出，總圖書館試營運日期從10月15延後到29日，後來再到12月上旬，最近又傳出要延到下旬，新聞處和總圖先前強調，鄭文燦市長10月市政會議已經指示不要為了開幕而趕工，也不要有時間壓力。

詹江村指出，桃園總圖書館原設計2至5樓都是電影院，法規規定必須是電影院或相關藝文設施，才符合當時藝文特區重劃目的；得標廠商私自二工，竄改設計，2、3樓做夾層規畫成美食街及其他娛樂用途，如此變更造成整棟樓層，承載大幅增加，逃生路線也受限制。

詹江村說，總圖在拿到使用執照並發包營運標之後，得標營運廠商為求更大利潤，竟在未申請變更設計核可下，開始大興土木，搞起坊間二次施工違章、違建的手法。百姓類似的違章都是即報即拆，天王老子來說情都無效，更何況這麼大規模，史上未見的超級二工大違章，已經嚴重損及公共安全，桃園市政府疑似圖利廠商閉眼含混。

詹江村強調，增加的夾層層板，載重勢必超過原來建物設計要求；夾層樓高不足，也影響消防設施運作，逃生路線也受限制。另外，美食街的明火、排煙、污水處理、冷氣空調，與廁所、廚房、水塔設施，都有可能讓整棟樓層因為不堪載重負荷，地震強度高的時候坍塌，成為第2個韓國三豐百貨倒塌悲劇。

詹江村批22億追加到31億的總圖電影院，拿到使用執照之後發包，被承包營運的綠友友改的一塌糊塗。