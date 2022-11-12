桃園新總圖爆「竄改設計」蓋美食街 藍憂不堪負重恐塌

桃園市立圖書館新總館日前才因開幕延期引發爭議，今天再被藍營議員爆料，一旁的電影院棟，營運廠商竟在未申請變更設計核可下私自二工，在2、3樓之間做出夾層規畫為美食街，若地震恐導致坍塌危機。對此市圖回應，今早會勘發現廠商的確違規「偷跑」，因此將開罰並限期改善。

桃園新總圖分為圖書館棟和電影院棟，圖書館棟先前因試營運日期從10月中延到12月遭到外界批評，電影院棟則規畫明年才會開放。

國民黨桃園市議員詹江村今指出，電影院棟原設計2至5樓都是電影院，法規也規定必須是電影院或相關藝文設施，才符合當時藝文特區重劃目的，但總圖拿到使用執照、發包營運標後，得標營運廠商為求更大利潤，竟在未申請變更設計核可下，私自二工、竄改設計，將2、3樓做出夾層，規畫成美食街及其他娛樂用途，每年可以多賺數億元。

詹江村表示，美食街的明火、排煙、汙水處理、冷氣空調、廁所、廚房、水塔設施，都會增加載重，勢必超過原來建物設計要求，如果發生地震，整棟樓可能就會因不堪負荷坍塌，恐重演韓國三豐百貨倒塌事件，而夾層樓高不足，也會影響消防設施運作和逃生路線。

詹江村說，一般百姓類似違章，都是即報即拆，天王老子來說情都無效，結果這麼大規模、史上未見的超級二工大違章，已經嚴重損及公共安全，桃園市政府對圖利廠商卻閉眼含混。

詹江村批評，桃園總圖書館土地造價及營建成本高達200億，但租給「綠友友」20年才20億，呼籲檢調單位動起來，桃園市長鄭文燦也要踹共。