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桃園新總圖爆「竄改設計」蓋美食街 藍憂不堪負重恐塌

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市議員詹江村爆料，桃園市立圖書館新總館的電影院棟在未申請變更設計核可下私自二工，擔憂有公安疑慮。圖／取自詹江村臉書
國民黨桃園市議員詹江村爆料，桃園市立圖書館新總館的電影院棟在未申請變更設計核可下私自二工，擔憂有公安疑慮。圖／取自詹江村臉書

桃園市立圖書館新總館日前才因開幕延期引發爭議，今天再被藍營議員爆料，一旁的電影院棟，營運廠商竟在未申請變更設計核可下私自二工，在2、3樓之間做出夾層規畫為美食街，若地震恐導致坍塌危機。對此市圖回應，今早會勘發現廠商的確違規「偷跑」，因此將開罰並限期改善。

桃園新總圖分為圖書館棟和電影院棟，圖書館棟先前因試營運日期從10月中延到12月遭到外界批評，電影院棟則規畫明年才會開放。

國民黨桃園市議員詹江村今指出，電影院棟原設計2至5樓都是電影院，法規也規定必須是電影院或相關藝文設施，才符合當時藝文特區重劃目的，但總圖拿到使用執照、發包營運標後，得標營運廠商為求更大利潤，竟在未申請變更設計核可下，私自二工、竄改設計，將2、3樓做出夾層，規畫成美食街及其他娛樂用途，每年可以多賺數億元。

詹江村表示，美食街的明火、排煙、汙水處理、冷氣空調、廁所、廚房、水塔設施，都會增加載重，勢必超過原來建物設計要求，如果發生地震，整棟樓可能就會因不堪負荷坍塌，恐重演韓國三豐百貨倒塌事件，而夾層樓高不足，也會影響消防設施運作和逃生路線。

詹江村說，一般百姓類似違章，都是即報即拆，天王老子來說情都無效，結果這麼大規模、史上未見的超級二工大違章，已經嚴重損及公共安全，桃園市政府對圖利廠商卻閉眼含混。

詹江村批評，桃園總圖書館土地造價及營建成本高達200億，但租給「綠友友」20年才20億，呼籲檢調單位動起來，桃園市長鄭文燦也要踹共。

對此，市圖回應，今年4月財政部推動促參司已函釋，電影院棟「變更影廳座位數及增建樓地板面積」符合建管法令，營運廠商（富晟國際開發股份有限公司）也已送件申請變更，但因市府還沒核准，因此建築管理處將依規定開罰（建造費用的千分之50），市圖也會依照委託營運管理契約規定開罰並限期改善，實際金額仍須開會決議。

桃園市立圖書館總館興建工程，包含總圖與電影院（左）兩棟建物，圖為模擬圖。圖／桃園市立圖書館提供
桃園市立圖書館總館興建工程，包含總圖與電影院（左）兩棟建物，圖為模擬圖。圖／桃園市立圖書館提供
國民黨桃園市議員詹江村爆料，桃園市立圖書館新總館的電影院棟在未申請變更設計核可下私自二工，擔憂有公安疑慮。圖／取自詹江村臉書
國民黨桃園市議員詹江村爆料，桃園市立圖書館新總館的電影院棟在未申請變更設計核可下私自二工，擔憂有公安疑慮。圖／取自詹江村臉書

電影 桃園市長

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