何志勇合體葉匡時、鄭正鈐 體驗新竹台鐵接駁盼增班

國民黨文傳會副主委、新竹市議員候選人何志勇今天下午邀來交通部前部長葉匡時、國民黨立委鄭正鈐和桃園市長候選人張善政新媒總監練鴻慶合體直播，體驗自新竹市東門圓環步行至新竹火車站，並搭乘台鐵六家線區間車至位於竹北的高鐵新竹站，凸顯接駁便利性不足，未來希望中央、地方協調提升六家線班次。

何志勇說，目前新竹車站台鐵六家線往新竹高鐵站的班次一個小時僅有兩班，班次過少，且六家車站走到新竹高鐵站也有距離，班次少缺乏便捷性，旅客趕車不便。此次直播活動與葉匡時和鄭正鈐一起體驗轉乘，就是要凸顯轉乘的廢時與不便。

葉匡時表示，班次如果增加，則便利性相對提高，就會有更多乘客願意搭乘。從政策角度而言，政府應該多補貼初期公共運輸，養起運量自然就會成功。他也認為不僅應該廣設eBike電輔車有利環保永續理念，也可活化新竹舊市區。

葉匡時盛讚，何志勇是其台大政治系學弟、也是其妻蘇彩足在台大的學生，相當優秀，年輕有為。何志勇參選提出要增加台鐵六家線班次，提高轉乘便利性，搭配eBike倡導環保概念，身為前任交通部長，他相當支持這樣的想法，也呼籲選民應該支持讓他進入新竹市議會。