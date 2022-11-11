桃農村青年創新計畫成發今起至13日 龍潭三和基地開展

2022桃園農村青年創新計畫成果發表今起至13日，在龍潭三和基地舉行，本次由獲選桃園農村青年共創示範行動計畫6組最優組農村青年團隊透過沙龍座談與參與者分享執行計畫相關的點滴，並呼應農村6大主題，期望推動農村創新發展。

農業局透過行政院農業委員會水土保持局農村再生相關計畫，長期協助桃園在地農村社區發展，今年4月辦理桃園農村青年共創示範行動計畫甄選活動，以有創意、公益性、故事性底蘊農村場域軟硬體提升，打造農村地景敘事20個亮眼議題、推動6處示範場域改善合作，鼓勵在地農村青年以桃園農村再生與培根社區為實施場域，解決農村三生發展，並呼應農村6大議題里山韌性、生態保育、循環農業、創新技術、友善食農及青創農藝。

桃市府副秘書長邱俊銘說，桃市府長期協助桃園農村及青年相關發展，本次透過執行桃園市農村青年共創示範行動計畫將在地青年導入農村社區，除今日展出的6處示範場域外，也挖掘出20個兼具創意理念與特色議題的嘗試創新提案，以青年們源源不斷的創新力協助桃園農村社區於生活、生產及生態面向循環永續發展也樹立SDGs永續農村參考典範。

桃市府農業局長郭承泉表示，本次活動除了計畫成果靜態展示，也提供參觀民眾於現場農事體驗，體驗優惠名額有限，歡迎民眾上網搶先預約。