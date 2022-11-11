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桃園中路一號社宅入住1年 地下停車場下午成泡泡河
桃園市議員詹江村今天下午在臉書貼出「愛情泡泡河」畫面，指出桃園區中路一號社會住宅才啟用1年，地下停車場因消防管爆管變成「泡泡河」，突顯公共工程品質差。
市政府住宅處晚上說明，中路一號社會住宅地下停車場因消防設備系統故障，下午約1點30分，地下一樓停車場上方管線泡沫自動噴灑，停車場及物管人員第一時間已赴現場進行清潔作業，晚上可以清理完，已公告請有沾到泡沫的車輛車主儘速清洗，後續將辦理相關賠償事宜。
中路一號社會住宅位於桃園區崇法街，鄰近國道2號南桃園交流道及桃園司法園區，興建兩棟地上14層、地下3層的社宅大樓，規畫169戶的社會住宅，除了提供給正光街警察宿舍搬遷警眷使用的18戶，其他151戶已於去年4月招租，有1344人申租，中籤率僅11.2％。
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