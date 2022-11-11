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時力立委現勘統日砂石場吃閉門羹 鍾東錦競總：秀過頭

聯合報／ 記者吳傑沐胡蓬生／苗栗即時報導
針對統日砂石場「閉門謝客」宋國鼎表示，沒想到國家要來看自己擁有的土地，竟然被阻擋在外，不得其門而入，難道台灣的法律，在這邊不適用嗎？圖／宋國鼎競選總部提供
針對統日砂石場「閉門謝客」宋國鼎表示，沒想到國家要來看自己擁有的土地，竟然被阻擋在外，不得其門而入，難道台灣的法律，在這邊不適用嗎？圖／宋國鼎競選總部提供

民進黨、時代力量立委連日指控無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦所持有農地涉嫌違法堆置砂石，今天下午時力立委陳椒華、苗栗縣長候選人宋國鼎也到卓蘭鎮統日砂石場會勘，要求檢調追究不法；不過，一行人卻吃閉門羹，砂石場「閉門謝客」不願配合開門。

現場國產署官員稱已針對被統日砂石場及鄰近區域侵占5筆國有地進行提告，農水署也表示會比照國產署提告；立委陳椒華則表示，將請檢調盡速調查嚴懲不法。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮反批說，拜託對方立委好好做事，不要再綁架行政的公務人員配合演出，連日來的選舉作秀已演過頭。

陳椒華秀出統日砂石場2004年的航照圖，可發現鍾東錦的土地在當時已蓋起兩棟違建，且跟砂石場連在一起。而其中二層樓的違建已遭農水署和國產署證實占用國有地170平方公尺（約51坪），占用國有地的面積約占建物的三成，估計該違建的面積高達170坪，可說是農地與國有地上的大坪數違建。

她強調，竊佔國土是公訴罪，追溯期長達20年，縱使鍾東錦已於2008年將水廠段677地號脫手，但從2004年已有建物可知竊佔國土的行為人是當時的地主鍾東錦，因此要求農水署和國產署針對鍾東錦提出刑事竊佔罪，對現任地主提起民事拆屋還地訴訟，並要求苗栗縣政府執法拆除違建及進行行政裁罰。

宋國鼎也表示，今天陪同陳椒華及官員到卓蘭現勘國有地遭占用蓋違建，沒想到國家要來看自己擁有的土地，竟然被阻擋在外，不得其門而入，難道台灣的法律，在這邊不適用嗎？

徐廷琮則說，今天的會勘行程，可看到國有財產署人員已多次解釋砂石場及土地使用人是統日公司，相關指涉不法的提告對象應是行為人，但陳椒華等人在現場仍不斷叫陣、施壓要求追究對象應是鍾東錦，幻想別人有罪且濫用職權指揮辦案的戲碼，這樣的立委和政黨若非素質低落，就是存心誤導 、公然栽贓嫁禍，極其惡劣，仗著民代身分欺壓公務人員、民間企業並抺黑鍾議長。

現場統日砂石場「閉門謝客」不願配合開門。圖／聯合報資料照片
現場統日砂石場「閉門謝客」不願配合開門。圖／聯合報資料照片
立委陳椒華秀出統日砂石場2004年的航照圖，可發現鍾東錦的土地在當時已蓋起兩棟違建，且跟砂石場連在一起，其中二層樓的違建已遭農水署和國產署證實佔用國有地，是農地與國有地上的大坪數違建。圖／宋國鼎競選總部提供
立委陳椒華秀出統日砂石場2004年的航照圖，可發現鍾東錦的土地在當時已蓋起兩棟違建，且跟砂石場連在一起，其中二層樓的違建已遭農水署和國產署證實佔用國有地，是農地與國有地上的大坪數違建。圖／宋國鼎競選總部提供

砂石 鍾東錦 違建 苗栗縣

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