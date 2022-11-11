桃機運用電子巡檢系統　巡簽、報表與風險預知一機搞定

桃園機場公司自2017年起導入電子巡檢系統，將傳統巡邏箱全面電子化，巡檢員以平板感應，就能完成巡簽流程，執行勤務更有效率，同時符合節能減紙的環保趨勢。今年6月進行使用者介面升級，方便巡檢人員操作，同時將資料傳輸封包技術針對現地網路環境進行優化，加快資料同步效率。機場公司表示，透過電子巡檢系統可確保人員依規定頻率、項目進行巡檢，進而優化設施設備維護效率，提升機場服務品質。

機場公司表示，桃園國際機場為24小時全天候營運機場，因此日常維護為當前重要課題之一。桃園機場目前共規劃276條巡檢路線，項目包含空調、消防、機電、電力、給排水、建物、空側界圍以及跑道、滑行道燈光及變電站等設備，巡檢點從建置初期逾600個，經過多年佈建到今年的4140個，遍佈機場各個角落。

以往舊式的巡檢箱若裝設在空間受限之處，例如管道間或貓道，工作人員在檢視表單與書寫簽章時十分不便。數位化後，巡檢只需透過平板電腦感應並點選操作，可提升第一線維護人員巡檢效率與安全性，透過節省人力，為未來少子化造成勞動力短缺預做準備。

桃園機場現行電子巡檢系統採用RFID無線射頻辨識技術，維修人員平日攜帶強固型平板電腦進行巡檢，當靠近巡檢點時，透過平板讀取該點位檢查項目及巡檢報表，巡檢員可依平板提示逐項進行確認。系統除有效節省巡檢時間、簡化操作步驟與防弊外，防疫期間還能減少不必要的手部接觸，亦響應環保節能減紙，估計每年節省近5萬張用紙。透過反覆執行，電子巡檢系統蒐集的大數據，還可供維護單位每月分析維護廠商巡檢執行率、設備妥善率及追蹤改善進度，確實掌握各設施設備情況。

推動智慧機場的關鍵在於相關資料之取得、交換與分析應用，此時終端裝置的資料蒐集能力，就顯得十分重要，現今室內定位技術持續進步，文字、圖像、影像的資料擷取方式日益多元，未來桃園機場巡檢系統中長期目標將朝向以AI技術做巡邏路線最佳化規劃、搭配5G通訊裝置讓巡檢人員裝備輕量化、巡檢回報即時與自動化，提升人員行動力與安全性。