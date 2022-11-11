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機車族注意 南桃園交流道12月啟動汽機車全時段分流

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
南桃園交流道西向匝道口，12月起將實施「全時段」分流管制。圖／桃園市交通局提供
南桃園交流道西向匝道口，12月起將實施「全時段」分流管制。圖／桃園市交通局提供

桃園交流道西向匝道口，自2月實施尖峰時段汽機車分流管制。桃市交通局今天表示，12月起將實施「全時段」分流管理，以紓解當地交通壅塞狀況。

南桃園交流道緊鄰中路重劃區，近年因往返雙北通勤的上班族大幅成長，導致桃園區大興西路三段與國際路二段口交通壅塞，汽、機車動線交錯險象環生。

桃市府2月起，在大興西路三段實施尖峰時段（上午6點至8點半、下午5點到6點半）汽機車分流管制，引導機慢車改道行駛至大興西路三段380巷。交通局7月更全國首創「彩色指引標線」，加強導引效果。

交通局表示，數據顯示，尖峰時段機慢車改道行駛大興西路三段380巷比例已高達97%，分流效果佳，因此12月起將實施全時段管制，落實最終階段的分流管理。

交通局長劉慶豐表示，南桃園交流道周邊交通改善計畫將分階段完成，屆時會蒐集車流運作情形，整合出整體改善的成效，呼籲用路人提早分流行駛，共同維護行車安全。

交通局也表示，未來會擴大在平鎮新屋交流道「中壢往新屋方向」的民族路段，分階段實施「彩色指引標線」分流管制改善計畫，希望有效解決交流道北入及南入車流長期交織狀況。

桃園 上班族

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