龍鳳漁港聯外道路拓寬完工 23日舉行通車祈福儀式

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港聯外道路拓寬工程已陸續完工收尾，民眾開車路經龍江街與台61線西濱路口時，可明顯感受到這條新拓道路，交通視野非常廣闊，進出龍鳳漁港再也不會壅堵，苗栗縣政府及竹南鎮公所預計11月23日舉行通車祈福儀式。

龍鳳漁港鄰近西濱快速道路，以及國3竹南北上交流道，交通位置十分方便，但卻因唯一連接西濱快速道路及漁港間的聯外道路龍江街，只有狹窄的2線道，遇到假日車潮湧入時，往往造成周邊車流嚴重堵塞，也妨礙龍鳳漁港及周邊假日之森的觀光發展。

立委陳超明辦公室指出，從民國102年起開始爭取，辦理數次會勘及協調會，每一個階段都親自緊盯與懇託行政單位，終於在107年獲得交通部核定補助，總經費為3億7668萬，並在109年動土開工。

陳超明今天在臉書發文說，再過12天即將正式通車，他內心十分激動，地方講了20年的交通建設，終於完成；另外，他所推動的竹南、後龍濱海風景區也已通過交通部核定正式成立，龍鳳漁港漁貨暨休憩中心改建案並獲得農委會支持，加上地方創生計畫也正規畫中，未來跨部會資源紛紛導入，希望打造龍鳳漁港成為苗栗西濱的海洋觀光新區，「我相信苗栗海岸之美，正準備一步一步呈現在大家面前」。