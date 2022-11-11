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龍鳳漁港聯外道路拓寬完工 23日舉行通車祈福儀式
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港聯外道路拓寬工程已陸續完工收尾，民眾開車路經龍江街與台61線西濱路口時，可明顯感受到這條新拓道路，交通視野非常廣闊，進出龍鳳漁港再也不會壅堵，苗栗縣政府及竹南鎮公所預計11月23日舉行通車祈福儀式。
龍鳳漁港鄰近西濱快速道路，以及國3竹南北上交流道，交通位置十分方便，但卻因唯一連接西濱快速道路及漁港間的聯外道路龍江街，只有狹窄的2線道，遇到假日車潮湧入時，往往造成周邊車流嚴重堵塞，也妨礙龍鳳漁港及周邊假日之森的觀光發展。
立委陳超明辦公室指出，從民國102年起開始爭取，辦理數次會勘及協調會，每一個階段都親自緊盯與懇託行政單位，終於在107年獲得交通部核定補助，總經費為3億7668萬，並在109年動土開工。
陳超明今天在臉書發文說，再過12天即將正式通車，他內心十分激動，地方講了20年的交通建設，終於完成；另外，他所推動的竹南、後龍濱海風景區也已通過交通部核定正式成立，龍鳳漁港漁貨暨休憩中心改建案並獲得農委會支持，加上地方創生計畫也正規畫中，未來跨部會資源紛紛導入，希望打造龍鳳漁港成為苗栗西濱的海洋觀光新區，「我相信苗栗海岸之美，正準備一步一步呈現在大家面前」。
竹南鎮長方進興表示，目前龍鳳漁港還有慢魚計畫丶地方創生計畫等軟硬體建設正在執行中，很期待竹南龍鳳漁港未來會成為苗栗縣的最熱門的觀光景點。
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