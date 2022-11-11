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踩鹹菜體驗客家情 關西鹹菜甕嘉年華下周末登場
新竹縣關西鎮3大節慶之一「鹹菜甕嘉年華」，本月19、20日一連兩天將在關西鎮第一停車場登場；活動首日有踩鹹菜體驗，第2天則安排打粢粑，現場將免費提供鹹菜肚片湯，以及超過50攤特色美食，今天在縣府大廳造勢宣傳，邀請民眾到關西一日遊，體驗客家人文風情。
新竹縣長楊文科說，鹹菜甕嘉年華是關西鎮3大節慶之一，由於客家人過年都會吃芥菜，也將芥菜醃製成鹹菜，延伸出多道料理，像是客家人最愛的鹹菜豬肉湯清爽可口，邀請民眾參加鹹菜甕嘉年華，品嘗客家美食也體驗醃製鹹菜，認識客家文化。
關西鎮促進產業文化發展協會榮譽理事長劉文禎說，鹹菜甕嘉年華活動精彩有趣；第1天安排親子牽手踩鹹菜，讓大家了解傳統客家鹹菜製作過程；第2天打粢粑，透過協力用木槌搥打，體驗製作過程，完成後還能分享品嘗；透過活動帶領大家用傳統方式體驗早期農村生活。
鹹菜甕嘉年華現場將免費供應鹹菜肚片湯，還有超過50攤特色美食，也安排客家山歌、街頭藝人、魔術秀、地方社團等精彩表演，六福村主題遊樂園的人氣吉祥物哈比、哈妮也會與民眾同樂。
關西鎮長劉德樑說，活動位於關西市區，周邊還有關西老街、東安古橋、牛欄河親水公園、太和宮等景點，遊客可以順道欣賞歷史悠久的古蹟建築，還能體驗客家生活風情；除了著名的鹹菜外，還有仙草、紅茶、玉山麵、番茄、草莓等，歡迎全國民眾來品嘗。
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