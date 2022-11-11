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11個1浪漫脫單！竹市97對新人登記結婚 比平常破10倍

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
鄭小姐與連先生自製結婚書約，於等待登記時自拍留念。圖／市府提供
鄭小姐與連先生自製結婚書約，於等待登記時自拍留念。圖／市府提供

今天是111年11月11日，不少新人認為是千年一遇的終結單身日，新竹市3個行政區戶政事務所一早陸續湧入新人登記結婚，更有新人特地選擇「111年11月11日11點11分」登記，別具意義。今天截至中午12時，共97對新人登記結婚，已比平日整天多近10倍。

31歲陳先生表示，他與太太自幼稚園到國中都同校，大學更是同班同學，各自進入科技領域和會計工作，他早已心儀女方多年，看見對方臉書單身欄位後，積極展開追求。他說，今日剛好是太太生日，獻上36朵紅玫瑰求婚並完成登記，留下浪漫回憶。

「哈，終於等到李！」、「哈很久，李知道」相差12歲的李先生與哈小姐，兩人在科學城社區大學攝影班認識並展開交往，一交往就是7年，「連續數字比較少見，也是千年難得一見的日子，很好記」。2人搶在11點11分時將結婚喜訊PO上臉書向親友分享。

在11點11分成功登記結婚的36歲尤先生與32歲黃小姐，一人住在竹市、一人住在新北市，兩人透過網路交友認識，交往7年決定結婚。黃小姐分享，今年1月1日臨時起意，想找特別日子登記結婚，並與長輩商討11月11日這一天，起初雙方家長覺得荒唐，好在農民曆寫「宜嫁娶」這才同意。

新竹市政府指出，為見證新人幸福時刻，新竹市3區戶政事務所以「清新、浪漫、自然」元素布置結婚專區，東區戶政所變身唯美牽手花牆、北區戶政所為浪漫暈染花鐘，香山戶政所則營造海洋自然風，提供結婚新人拍照留念，送上新竹市滿滿祝福。

代理市長陳章賢表示，新竹市是兒童城市，0至14歲人口占比全國最高，市府為做爸媽最強力後盾，近年祭出多項育兒政策，如生育津貼、育兒津貼、托育補助、免費育兒指導服務、公共托育及定點臨托措施等，還有好孕專車服務等，讓孕媽咪安心。

今天是111年11月11日，新竹市三區戶政事務所上午共97對新人登記結婚。圖／市府提供
今天是111年11月11日，新竹市三區戶政事務所上午共97對新人登記結婚。圖／市府提供
陳先生今天在太太生日當天，獻上36朵紅玫瑰求婚並完成登記。圖／市府提供
陳先生今天在太太生日當天，獻上36朵紅玫瑰求婚並完成登記。圖／市府提供

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