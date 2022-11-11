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選在民國111年11月11日結婚 竹南戶政所熱鬧像菜市場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
黃小姐說，她的姊姊也是在11月11日結婚，也想跟姊姊一樣，在這個特殊日子登記結婚。圖／民眾提供
黃小姐說，她的姊姊也是在11月11日結婚，也想跟姊姊一樣，在這個特殊日子登記結婚。圖／民眾提供

今天是民國111年11月11日，特殊又好記，苗栗縣竹南戶政事務所有4對預約結婚，其中1對更選在上午11點時段登記，不過上午現場超乎預期，已有15對新人完成結婚登記，其中更有5對堅持11點11分，完成「111年11月11日11點11分」拼圖。

現場一位徐姓新郎說，今天日期代表「一生一世」，非常有紀念意義。另位新娘黃小姐則說，她的姊姊也是在11月11日結婚，也想跟姊姊一樣，在這個特殊日子，與交往多年男友登記結婚，甜蜜又開心。

竹南戶政事務所主任陳有亮表示，今天上午辦公廳人多的像是菜市場，都是選在今天來登記結婚的新人與親友團，上午已有15對新人完成登記，預計下午還有，與今年「520」有20對來登記結婚時，一樣熱鬧。他說，所方有提供「愛在竹南 幸福桐心」大海報看板的場地拍攝，也贈送紅棗、桂圓、金鏟子小禮品，預祝新人早生貴子。

苗栗縣竹南戶政事務所今天上午已有15對新人完成結婚登記。圖／民眾提供
苗栗縣竹南戶政事務所今天上午已有15對新人完成結婚登記。圖／民眾提供

結婚 新人 苗栗縣

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