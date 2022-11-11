聽新聞
test
0:00 / 0:00
選在民國111年11月11日結婚 竹南戶政所熱鬧像菜市場
今天是民國111年11月11日，特殊又好記，苗栗縣竹南戶政事務所有4對預約結婚，其中1對更選在上午11點時段登記，不過上午現場超乎預期，已有15對新人完成結婚登記，其中更有5對堅持11點11分，完成「111年11月11日11點11分」拼圖。
現場一位徐姓新郎說，今天日期代表「一生一世」，非常有紀念意義。另位新娘黃小姐則說，她的姊姊也是在11月11日結婚，也想跟姊姊一樣，在這個特殊日子，與交往多年男友登記結婚，甜蜜又開心。
竹南戶政事務所主任陳有亮表示，今天上午辦公廳人多的像是菜市場，都是選在今天來登記結婚的新人與親友團，上午已有15對新人完成登記，預計下午還有，與今年「520」有20對來登記結婚時，一樣熱鬧。他說，所方有提供「愛在竹南 幸福桐心」大海報看板的場地拍攝，也贈送紅棗、桂圓、金鏟子小禮品，預祝新人早生貴子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言