選在民國111年11月11日結婚 竹南戶政所熱鬧像菜市場

今天是民國111年11月11日，特殊又好記，苗栗縣竹南戶政事務所有4對預約結婚，其中1對更選在上午11點時段登記，不過上午現場超乎預期，已有15對新人完成結婚登記，其中更有5對堅持11點11分，完成「111年11月11日11點11分」拼圖。

現場一位徐姓新郎說，今天日期代表「一生一世」，非常有紀念意義。另位新娘黃小姐則說，她的姊姊也是在11月11日結婚，也想跟姊姊一樣，在這個特殊日子，與交往多年男友登記結婚，甜蜜又開心。