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台日城市交流座談在桃園 日本友好城市疫後外交新模式

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
顏子傑處長（右）致贈日本姊妹城市好友市政府出版的出版「桃園散策」禮物。圖／桃園市政府秘書處提供
顏子傑處長（右）致贈日本姊妹城市好友市政府出版的出版「桃園散策」禮物。圖／桃園市政府秘書處提供

桃園市政府秘書處昨天舉辦台日城市交流經驗座談會，以「疫情後城市外交的多元化與作法」為主題，邀請日本宮崎縣、香川縣、銚子市、千葉縣、成田市等締盟城市的國際事務負責人分享交流經驗，藉由城市間的互動，共同發展出更完善的疫後新城市外交模式，鞏固桃園與日本締盟城市的情誼。

秘書處長顏子傑表示，桃園現有超過227萬人口，不僅是國門之都，也是全台工業產值最高，也是市民平均年齡最年輕的直轄市。2015年之後，桃園與日本7個城市締結為友好交流城市，包括千葉縣、宮崎縣、香川縣、千葉縣成田市、石川縣加賀市、和歌山縣有田郡湯淺町及今年新締結的千葉縣銚子市，累計接待超過150個日本官方訪團。

他說，目前台灣已鬆綁邊境管制，很高興近期迎接的第一個訪團就是宮崎縣日隈俊郎副知事及宮崎縣議會中野一則議長一行人，相信各友好城市都希望與桃園國際機場的直飛航線可以早日恢復，也期望近期桃園的官方訪團有機會赴日拜訪。

顏子傑說，雖然疫情減少許多面對面交流的機會，桃園仍持續透過多種方式與日本維繫交流，如透過線上視訊會議、在桃園舉辦國際友好交流城市物產展，與友好城市相互支援防疫物資，出版「桃園散策」促進疫後學生團體旅行等等，讓彼此情誼不因疫情而削減。

日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃以閩南語致詞，他表示，很開心看到台灣邊境逐漸開放，讓台日雙方的交流能恢復到以往面對面對談的方式。桃園是一個多元兼容並蓄的城市，今年在協會的見證下，千葉縣銚子市與桃園市正式締盟，成為第7個日本友好城市，期待桃園能與日本有更多城市交流，不僅是在經濟、教育上，甚至運動賽事、文化祭典都可以進一步合作，也相信今日的座談一定能夠有豐碩的成果。

宮崎縣山下榮次局長提及由於邊境的封鎖，出國訪問已不能再是唯一的交流手段，為因應未來可能再次發生的困境，各城市必須發展出更多元的外交風格；香川縣菊地達治課長和千葉現銚子市小川正俊室長也認同多元化的交流方式，千葉縣木村洋志課長及千葉縣成田市菅井良江課長則更進一步說，雖然多元化的發展方式有助於打破疫情的限制，但卻衍生出如時差和科技不對等的問題，仍有待解決。

桃園市政府舉辦台日城市交流座談，為疫後外交開啟新模式。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市政府舉辦台日城市交流座談，為疫後外交開啟新模式。圖／桃園市政府秘書處提供
日本來訪城市好友參觀科技公司，感受台灣科技產業活力。圖／桃園市政府秘書處提供
日本來訪城市好友參觀科技公司，感受台灣科技產業活力。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市政府安排日本來訪城市好友文化之旅。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市政府安排日本來訪城市好友文化之旅。圖／桃園市政府秘書處提供

桃園 日本台灣交流協會 疫情

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