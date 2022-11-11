在地心產業／養蜂近30年用心照顧 徐雲貞蜂蜜常得獎

桃園新屋區九斗蜂場負責人徐雲貞養蜂近30年，是台灣養蜂協會的常務理事，蜂蜜不僅通過國家級協會的認證，在縣市政府辦理各式比賽中，徐的龍眼蜜及荔枝蜜都曾經獲獎；消費者在比賽上認識她，對她的產品放心，也成為購買她個人品牌產品的固定客群。

徐雲貞是苗栗苑裡人，外公70多年前就開始養蜂，她從小耳濡目染，嫁到桃園後持續養蜂。徐雲貞的蜂蜜不僅頻頻獲獎，近幾年更建立自有品牌銷售。她說「蜜蜂也是會生病的，養蜂人的職責就是要照顧好生財工具」，國內對於蜂蜜品質要求相當高，檢驗出的蜂蜜都是零藥物殘留，很難輕易投藥。

徐雲貞擁有130個蜂箱，她指出大部分養蜂人仍保有傳統方式，只是蜂農對於蜂蜜、蜂王乳等產品朝較專精且有效率方式生產，照顧好蜜蜂就是蜂農的職責。

不過，她感嘆這一行辛苦，需因應季節變化，注意天氣炎熱或寒冷；擔心蜜蜂生存，颱風天的風雨、冬天天冷若無足夠存糧要餵砂糖水，維持蜜蜂生命，這些都相當不簡單。

徐雲貞認為只要人類有需求，這產業就會持續延續下去，「絕非像媒體報導要滅絕」。