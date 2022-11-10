快訊

Meta、推特等科技巨頭大炒魷魚 為何這三群人卻拍手叫好？

挨告圖利薛瑞元「梭哈」反控誣告 李德維再嗆：我怕你會被關

前理專私下向8客戶借錢1952萬 金管會開罰元大銀600萬

苗縣府成立第6座青創基地 苑裡「淺山綠」今揭牌啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
淺山綠從11月起至明年2月，將以植藝風土為主題，陸續辦理一系列青創課程、講座及市集活動。圖／苗栗縣政府提供
淺山綠從11月起至明年2月，將以植藝風土為主題，陸續辦理一系列青創課程、講座及市集活動。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府結合苑裡鎮淺山綠獨立書店成立的「淺山綠青年創業基地」，今天上午揭牌啟用，從本月起以植藝風土為主題，將陸續辦理6門青創課程、2場講座，縣長徐耀昌鼓勵青年踴躍報名參加，啟發創業靈感。

設立青創基地是縣府推動青年政策的重要一環，為提升青年創業競爭力，繼先後成立的苗栗青創指揮部、三義勝興365青創基地、竹南中山168青創基地、竹南海洋青創基地、銅鑼窯青創基地之後，今天在苑裡地區新成立的淺山綠青創基地，是苗縣第6個青創基地。

位在苑裡鎮南勢7鄰93號的淺山綠獨立書店，是以植物與自然為主題的溫馨合院書店，規畫有青創書籍專區、閱讀及交流空間及授課場所，屋舍四周並植栽綠化，縣府為提升青年創業競爭力，特地與淺山綠合作成立青創基地，在充滿書香氣息的環境中，提供青年朋友聚在一起喝茶、看書，從中發掘創業靈感。

今天淺山綠青創基地啟用儀式，由縣長徐耀昌、縣議員張顧礫、陳品安、苑裡鎮長劉秋東、勞青處長彭德等人共同揭牌，並安排西塔琴表演熱場，現場還有創意市集，邀請心雕居、小玉多肉、鐵工莊園、野花公寓、山腳下、用心米舖、台灣藺草協會、3Q米食、林斐文工作室等青年店家設攤展售在地小農、特色食品和手工藝品等。　

勞青處處長彭德俊表示，淺山綠從11月起至明年2月，將以植藝風土為主題，陸續辦理一系列青創課程、講座及市集活動，歡迎有意創業的青年來訪尋找創業知識與靈感。

苑裡鎮淺山綠青年創業基地今揭牌啟用，這是苗縣第6個青創基地。圖／苗栗縣政府提供
苑裡鎮淺山綠青年創業基地今揭牌啟用，這是苗縣第6個青創基地。圖／苗栗縣政府提供

青創 青年 創業

延伸閱讀

苗栗縣長徐耀昌力挺 無黨鍾東錦左批綠軍右拉藍營選票

苗栗大湖二橋改建通車 助紓解草莓季車潮

留住青年發展職涯 苗栗創客工作坊6年撒種1千多人次

苗栗研議第5胎以上發50萬 徐耀昌：財主單位還沒有過關

相關新聞

九降風烏金來了 新竹縣烏魚節19日登場

疫情影響停辦2年的「新竹縣烏魚節」，11月19日即將重磅回歸；竹北拔仔窟烏魚養殖區預估今年烏魚產量可達10萬尾，重量8兩...

桃園大湳森林公園停車位不足 交通部允補助

桃園八德大湳森林公園由內政部警政署保一總隊大湳營區轉型而成，且位處捷運綠線及三鶯線轉乘站，鄰近國道2號大湳交流道僅需5至...

打造竹北成小香港國際城市 鄭朝方推環市大綠廊計畫

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方今天提出旗艦級政見，借鏡荷蘭阿姆斯特丹經驗，擬在竹北推動環市大綠廊「三環、三河、三廊道」...

大鶯豐德交流道預計2028年完工 總經費約156億元興建

為紓解桃園大溪及八德交通壅塞問題，國道3號增設桃園八德大鶯豐德交流道，不過因興建位置於鳶山堰集水區須辦理環境影響評估，環...

苗栗縣大閘蟹評鑑 特等獎張錦雲：終於拿到第一名了！

苗栗縣政府輔導養殖大閘蟹多年，今天舉辦大閘蟹評鑑，讓蟹農彼此交流、提升品質，特等獎由蟹農張錦雲奪下，他開心說「終於拿到第...

111年11月11日做什麼 苗栗4對預約結婚50元便當店開幕

明天是民國111年11月11日，特殊又好記，苗栗縣有4對預約結婚，其中1對選在上午11點時段登記，苗栗市一家銅板價便當店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。