苗縣府成立第6座青創基地 苑裡「淺山綠」今揭牌啟用
苗栗縣政府結合苑裡鎮淺山綠獨立書店成立的「淺山綠青年創業基地」，今天上午揭牌啟用，從本月起以植藝風土為主題，將陸續辦理6門青創課程、2場講座，縣長徐耀昌鼓勵青年踴躍報名參加，啟發創業靈感。
設立青創基地是縣府推動青年政策的重要一環，為提升青年創業競爭力，繼先後成立的苗栗青創指揮部、三義勝興365青創基地、竹南中山168青創基地、竹南海洋青創基地、銅鑼窯青創基地之後，今天在苑裡地區新成立的淺山綠青創基地，是苗縣第6個青創基地。
位在苑裡鎮南勢7鄰93號的淺山綠獨立書店，是以植物與自然為主題的溫馨合院書店，規畫有青創書籍專區、閱讀及交流空間及授課場所，屋舍四周並植栽綠化，縣府為提升青年創業競爭力，特地與淺山綠合作成立青創基地，在充滿書香氣息的環境中，提供青年朋友聚在一起喝茶、看書，從中發掘創業靈感。
今天淺山綠青創基地啟用儀式，由縣長徐耀昌、縣議員張顧礫、陳品安、苑裡鎮長劉秋東、勞青處長彭德等人共同揭牌，並安排西塔琴表演熱場，現場還有創意市集，邀請心雕居、小玉多肉、鐵工莊園、野花公寓、山腳下、用心米舖、台灣藺草協會、3Q米食、林斐文工作室等青年店家設攤展售在地小農、特色食品和手工藝品等。
勞青處處長彭德俊表示，淺山綠從11月起至明年2月，將以植藝風土為主題，陸續辦理一系列青創課程、講座及市集活動，歡迎有意創業的青年來訪尋找創業知識與靈感。
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