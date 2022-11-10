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九降風烏金來了 新竹縣烏魚節19日登場

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹北拔仔窟烏魚養殖區預估今年烏魚產量可達10萬尾，可望創造1億元產值。記者王淑君／攝影
竹北拔仔窟烏魚養殖區預估今年烏魚產量可達10萬尾，可望創造1億元產值。記者王淑君／攝影

疫情影響停辦2年的「新竹縣烏魚節」，11月19日即將重磅回歸；竹北拔仔窟烏魚養殖區預估今年烏魚產量可達10萬尾，重量8兩的烏魚子售價約1030元，創下歷年最好價格，預估可望創造1億元產值。新竹縣政府、竹北市公所及新竹區漁會邀民眾一齊到竹北市拔子窟魚貨處理場，體驗食魚教育課程、品嘗九降風烏金美味。

新竹縣長楊文科說，竹北拔子窟是台灣緯度最北的烏魚養殖區，烏魚行銷至今已經邁入第23年，受過九降風吹拂的烏魚品質口感佳，深受日本人喜愛，銷售每年屢創佳績；縣府將持續推廣烏魚子行銷、食魚教育及觀光，要做漁民的後盾。

新竹區漁會總幹事童錦杰說，烏魚子是台灣漁業美食特色之一，新竹因為地理緯度最北及九降風氣候條件，孕育出獨特風味烏魚子，更曾獲得全國十大金鑽烏魚子及優質烏魚子2項大獎，成為新竹縣最佳伴手禮之一。預估今年產量可達10萬尾，可望帶來近1億元產值。

養殖烏魚20年經驗的產銷班班員黃慶豐說，往年都是養殖4年收成，但今年因飼料漲價，為降低成本和風險，從去年開始傾向養殖3年收成。今年烏魚品質相較往年還算不錯，但品質好壞，還是取決於養殖戶收成時機點，今年每戶平均收成7千隻；重量8兩的烏魚子今年售價約1030元，創下有史以來最好價格。

新竹縣政府農業處說，今年新竹縣烏魚節以烏魚產業推廣、觀光休閒為主軸，並加入食魚教育課程，包含食魚教育講座、烏魚子雙醬御飯糰DIY及600份烏魚排漢堡免費品嘗等活動，另在現場安排農特產展售。其中DIY名額有限，歡迎有興趣民眾上「新竹縣竹北市烏魚產銷班」臉書粉絲團報名。

竹北拔仔窟烏魚養殖區預估今年烏魚產量可達10萬尾，可望創造1億元產值。記者王淑君／攝影
竹北拔仔窟烏魚養殖區預估今年烏魚產量可達10萬尾，可望創造1億元產值。記者王淑君／攝影
疫情影響停辦2年的「新竹縣烏魚節」，11月19日即將在竹北拔仔窟烏魚養殖區重磅回歸。記者王淑君／攝影
疫情影響停辦2年的「新竹縣烏魚節」，11月19日即將在竹北拔仔窟烏魚養殖區重磅回歸。記者王淑君／攝影
竹北拔子窟是台灣緯度最北的烏魚養殖區，加上九降風氣候條件，孕育出獨特風味烏魚子。記者王淑君／攝影
竹北拔子窟是台灣緯度最北的烏魚養殖區，加上九降風氣候條件，孕育出獨特風味烏魚子。記者王淑君／攝影
竹北拔仔窟烏魚養殖區預估今年烏魚產量可達10萬尾，可望創造1億元產值。記者王淑君／攝影
竹北拔仔窟烏魚養殖區預估今年烏魚產量可達10萬尾，可望創造1億元產值。記者王淑君／攝影
竹北市水產養殖產銷班班長許豐立（中）陪同新竹縣長楊文科（右）關心烏魚子品質。記者王淑君／攝影
竹北市水產養殖產銷班班長許豐立（中）陪同新竹縣長楊文科（右）關心烏魚子品質。記者王淑君／攝影
竹北市水產養殖產銷班班長許豐立（中）陪同新竹縣長楊文科（右）關心烏魚子品質。記者王淑君／攝影
竹北市水產養殖產銷班班長許豐立（中）陪同新竹縣長楊文科（右）關心烏魚子品質。記者王淑君／攝影
竹北拔子窟是台灣緯度最北的烏魚養殖區，加上九降風氣候條件，孕育出獨特風味烏魚子。記者王淑君／攝影
竹北拔子窟是台灣緯度最北的烏魚養殖區，加上九降風氣候條件，孕育出獨特風味烏魚子。記者王淑君／攝影

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