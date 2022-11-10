桃園大湳森林公園停車位不足 交通部允補助

桃園八德大湳森林公園由內政部警政署保一總隊大湳營區轉型而成，且位處捷運綠線及三鶯線轉乘站，鄰近國道2號大湳交流道僅需5至10分鐘，為紓解停車不足問題，總工程經費6.54億元，桃市府希望由中央前瞻計畫補助工程經費約4.53億元，闢建地下3層268席汽車位、137席機車位，交通部也允諾補助。

立法院交通委員會今考察大湳森林公園地下停車場規畫，交通部長王國材在桃園市長鄭文燦、立委趙正宇及鄭運鵬陪同出席。占地16.6公頃的大湳森林公園，園區內設置兒童玩具圖書館、八塊厝民俗藝術村，還有5個市民活動中心和社福館舍，預計今年底、明年1月分別開放北、南營區。

不過八德人口正快速發展，且鄰近桃園捷運綠線G04大湳站，未來該站會與新北捷運三鶯線銜接，且離國道2號大湳交流道僅需5至10分鐘，成為重要的轉運中心，為因應不足的停車問題，市府向中央申請前瞻計畫補助闢建轉乘停車場。

鄭文燦表示，市府規畫興建地下3層停車場，可提供汽車停車位268席、137席機車位，總工程經費約6.54億元，爭取前瞻補助4.53億元，步行100公尺可達桃園捷運綠線大湳站，並規畫新闢8米道路連接介壽路133巷，便於前往未來的大湳森林公園停車場。

王國材說，中央前瞻基礎建設計畫已補助桃園興建16座停車場，總經費達22.8億元，目前已完工啟用7座，年底可望啟用14座，桃市府執行狀況皆可如期完工，沒有理由不答應補助大湳森林公園地下停車場。