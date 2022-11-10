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打造竹北成小香港國際城市 鄭朝方推環市大綠廊計畫

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方，擬推環市大綠廊「三環、三河、三廊道」計畫。記者王淑君／攝影
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方，擬推環市大綠廊「三環、三河、三廊道」計畫。記者王淑君／攝影

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方今天提出旗艦級政見，借鏡荷蘭阿姆斯特丹經驗，擬在竹北推動環市大綠廊「三環、三河、三廊道」計畫，透過推動捷運級路網行道規畫，串連竹北市自行車道，同時打造通勤、觀光、運動三位一體的交通建設革新，目前已進行可行性評估，當選上任後將立即著手分段執行。

鄭朝方說，「三環、三河、三廊道」計畫中的「三環」分別代表頭前溪、豆子埔溪、鳳山溪3條水域經過的核心區域，由西往東分別為「西環」台61線西濱公路、新月沙灣水月觀光休憩園區；「中環」是竹北車站為中心的舊城區，包括縣政中心、竹北夜市、AI智慧公園等；「東環」則是指新竹高鐵站為中心的重畫區，像是新瓦屋、水圳公園、生醫園區等。

鄭朝方要透過3條水域綠廊，串聯3環核心，並透過道路瘦身的方式結合現有的自行車道，打造出自行車環狀路網，讓市區自行車道融入生活，也提高用路安全。而西環、中環、東環恰巧與香港地名相同，也象徵要打造竹北成為小香港，朝國際城市發展。

鄭朝方表示，環市大綠廊中的3條水域分別貫通竹北的東西區，腳踏車道通過溪流，能同時享受水文及河濱綠帶。未來環市大綠廊將串聯竹北的特色公園、綠帶以及各大景點，在西環、中環、東環各據點增設Youbike2.0車站，無論市民通勤、運動或觀光，三位一體同時到位，讓生活更便利也更有品質。

鄭朝方進一步說明，環市自行車路網，白天是綠廊，晚上則變身光廊；他要透過智慧路燈的布設，讓竹北市各區路網透過燈光或符號展現在地特色，像是鹿場里打造出鹿的意象、六家地區則呈現客家風貌；讓竹北各地夜間有明亮的照明，同時能享受夜間藝術光廊。每一個燈座同時也將搭載空氣盒子，提供市民即時空氣品質監測，成為兼具美學、安全及健康的公共建設。

鄭朝方說，該計畫權責多屬市公所管轄，評估後可執行度高，未來擔任市長，上任將立即著手分階段執行，將由西環、東環、中環依序打造；透過綠廊串聯公園，如氣管串聯肺泡，讓竹北成為會呼吸的城市。

鄭朝方要透過3條水域綠廊，串聯3環核心，並透過道路瘦身的方式結合現有的自行車道，打造出自行車環狀路網。記者王淑君／攝影
鄭朝方要透過3條水域綠廊，串聯3環核心，並透過道路瘦身的方式結合現有的自行車道，打造出自行車環狀路網。記者王淑君／攝影
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方，擬在竹北推動環市大綠廊「三環、三河、三廊道」計畫，打造竹北成小香港國際城市。記者王淑君／攝影
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方，擬在竹北推動環市大綠廊「三環、三河、三廊道」計畫，打造竹北成小香港國際城市。記者王淑君／攝影
鄭朝方擬推竹北環市大綠廊計畫，透過捷運級路網行道規畫，串連竹北市自行車道，同時打造通勤、觀光、運動三位一體的交通建設革新。記者王淑君／攝影
鄭朝方擬推竹北環市大綠廊計畫，透過捷運級路網行道規畫，串連竹北市自行車道，同時打造通勤、觀光、運動三位一體的交通建設革新。記者王淑君／攝影
鄭朝方環市大綠廊「三環、三河、三廊道」計畫圖。圖／鄭朝方競辦提供
鄭朝方環市大綠廊「三環、三河、三廊道」計畫圖。圖／鄭朝方競辦提供

鄭朝方 自行車 車道

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