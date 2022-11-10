快訊

蔣萬安請辭立委 阮昭雄開第一槍宣布投入補選、做好勝選準備

天母人哭了！爆餡貝果MIOPANE天母東旗艦店驚傳停業

口罩、逐桌敬酒一起解禁？羅一鈞：會考量時令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大鶯豐德交流道預計2028年完工 總經費約156億元興建

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
立法院交通委員會今考察大鶯豐德交流道工程，交通部長王國材（右一）在桃園市長鄭文燦（前）、立委趙正宇（左二）及鄭運鵬（左一）出席。記者翁唯真／攝影
立法院交通委員會今考察大鶯豐德交流道工程，交通部長王國材（右一）在桃園市長鄭文燦（前）、立委趙正宇（左二）及鄭運鵬（左一）出席。記者翁唯真／攝影

為紓解桃園大溪及八德交通壅塞問題，國道3號增設桃園八德大鶯豐德交流道，不過因興建位置於鳶山堰集水區須辦理環境影響評估，環評報告10月已陳報環保署審查；議員擔心的經費預算也確定，總經費156.47億元，增設交流道及主線拓寬工程費70.97億元由國道基金負擔，桃園市政府出11.24億用地費，增設交流道連絡道74.26億，全數由市府負擔，預計2028年完工。

立法院交通委員會今考察大鶯豐德交流道工程，交通部長王國材在桃園市長鄭文燦、立委趙正宇及鄭運鵬陪同出席，因八德迅速發展，為解決大湳與大溪交流道壅塞問題並提升八德與大溪台地2側地區道路至國道連結與可及性，桃園市政府辦理可行性評估，行政院於2020年10月核定。

鄭文燦表示，交流道原採交通運轉較佳的雙苜蓿葉型方案，不過高公局在辦理建設計畫發現，因疫情造成人力、物料上漲致交流道工程經費由26.95億元大幅增加含用地費67.97億元，提供4方案供市府選擇。

鄭文燦說，市府經考量未來八德擴大都市計畫人口移入及市府於大漢溪沿線大嵙崁計畫將有大量觀光人潮，為一次解決交通問題，仍希望交通部採雙苜蓿葉型方案。

交通部今年4月擇定方案並同意籌措經費，核定總經費156.47億元施作，增設交流道及主線拓寬雙向8車道82.21億，其中工程費70.97億由國道基金負擔，桃市府負擔用地費11.24億元；增設交流道連絡道由桃市府負擔工程費67.24億、用地費7.02億，預計2028年完工。

而交流道的聯絡道經協商由高公局辦理整體規畫，因工程位鳶山堰集水區須辦理環境影響評估，環評報告10月陳報環保署審查，為加速辦理連絡道部分由高公局代辦，再由桃市府送環保局審查。

王國材表示，八德的公路建設也相當重要，過去八德地區要上國道3號非常困難，期待透過中央協助加速時程，讓八德民眾要上高速公路比較方便，按照時程積極辦理。

大鶯豐德交流道工程核定總經費156.47億元施作，增設交流道及主線拓寬雙向8車道及交流道連絡道，預計2028年完工。圖／桃市府交通局提供
大鶯豐德交流道工程核定總經費156.47億元施作，增設交流道及主線拓寬雙向8車道及交流道連絡道，預計2028年完工。圖／桃市府交通局提供

桃園市長 國道 交通部長

延伸閱讀

民進黨4候選人提「1200首都通月票」 侯友宜：要務實一點

鐵路地下化平鎮站動工 鄭文燦感謝蔡英文、蘇貞昌

【重磅快評】不讓國民黨執政？蘇貞昌先賞龍燦大耳光

助台積電落腳桃園 鄭文燦今宣布成立龍科三期專案小組

相關新聞

111年11月11日做什麼 苗栗4對預約結婚50元便當店開幕

明天是民國111年11月11日，特殊又好記，苗栗縣有4對預約結婚，其中1對選在上午11點時段登記，苗栗市一家銅板價便當店...

大湳森林公園停車位不足 交通部允補助

桃園八德大湳森林公園由內政部警政署保一總隊大湳營區轉型而成，且位處捷運綠線及三鶯線轉乘站，鄰近國道2號大湳交流道僅需5至...

打造竹北成小香港國際城市 鄭朝方推環市大綠廊計畫

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方今天提出旗艦級政見，借鏡荷蘭阿姆斯特丹經驗，擬在竹北推動環市大綠廊「三環、三河、三廊道」...

大鶯豐德交流道預計2028年完工 總經費約156億元興建

為紓解桃園大溪及八德交通壅塞問題，國道3號增設桃園八德大鶯豐德交流道，不過因興建位置於鳶山堰集水區須辦理環境影響評估，環...

苗栗縣大閘蟹評鑑 特等獎張錦雲：終於拿到第一名了！

苗栗縣政府輔導養殖大閘蟹多年，今天舉辦大閘蟹評鑑，讓蟹農彼此交流、提升品質，特等獎由蟹農張錦雲奪下，他開心說「終於拿到第...

竹東鎮立游泳池整修完成 12月試營運免費入場

從興建以來便爭議不斷的新竹縣竹東鎮立游泳池，再度歷經近一年重新整修，終於在近期完工，同時位於環山路的鎮立羽球館也一併整修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。