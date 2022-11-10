大鶯豐德交流道預計2028年完工 總經費約156億元興建

為紓解桃園大溪及八德交通壅塞問題，國道3號增設桃園八德大鶯豐德交流道，不過因興建位置於鳶山堰集水區須辦理環境影響評估，環評報告10月已陳報環保署審查；議員擔心的經費預算也確定，總經費156.47億元，增設交流道及主線拓寬工程費70.97億元由國道基金負擔，桃園市政府出11.24億用地費，增設交流道連絡道74.26億，全數由市府負擔，預計2028年完工。

立法院交通委員會今考察大鶯豐德交流道工程，交通部長王國材在桃園市長鄭文燦、立委趙正宇及鄭運鵬陪同出席，因八德迅速發展，為解決大湳與大溪交流道壅塞問題並提升八德與大溪台地2側地區道路至國道連結與可及性，桃園市政府辦理可行性評估，行政院於2020年10月核定。

鄭文燦表示，交流道原採交通運轉較佳的雙苜蓿葉型方案，不過高公局在辦理建設計畫發現，因疫情造成人力、物料上漲致交流道工程經費由26.95億元大幅增加含用地費67.97億元，提供4方案供市府選擇。

鄭文燦說，市府經考量未來八德擴大都市計畫人口移入及市府於大漢溪沿線大嵙崁計畫將有大量觀光人潮，為一次解決交通問題，仍希望交通部採雙苜蓿葉型方案。

交通部今年4月擇定方案並同意籌措經費，核定總經費156.47億元施作，增設交流道及主線拓寬雙向8車道82.21億，其中工程費70.97億由國道基金負擔，桃市府負擔用地費11.24億元；增設交流道連絡道由桃市府負擔工程費67.24億、用地費7.02億，預計2028年完工。

而交流道的聯絡道經協商由高公局辦理整體規畫，因工程位鳶山堰集水區須辦理環境影響評估，環評報告10月陳報環保署審查，為加速辦理連絡道部分由高公局代辦，再由桃市府送環保局審查。