聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗縣大閘蟹評鑑 特等獎張錦雲：終於拿到第一名了！
苗栗縣政府輔導養殖大閘蟹多年，今天舉辦大閘蟹評鑑，讓蟹農彼此交流、提升品質，特等獎由蟹農張錦雲奪下，他開心說「終於拿到第一名了！」縣府強調，縣內大閘蟹上市前都要通過64項藥檢，讓消費者安心的大啖大閘蟹。
縣府農業處長陳樹義指出，縣內輔導縣內蟹農養殖大閘蟹，從蟹苗引進、專屬飼料、水質抽驗，乃至上市前都要通過64項藥物殘留檢驗，才能掛上苗栗優質大閘蟹產地標章和防偽蟹環；另外，消費者能透過防偽標章掃描QRCode，了解大閘蟹生產履歷，重重把關。
今年大閘蟹評鑑競賽依每隻大閘蟹的肥滿度、外觀及口感等三項指標評選，特等獎一名、頭等獎、優等獎各六名。榮獲特等獎的張錦雲說，養蟹10年，每次評鑑都是頭等獎，僅些微分數與特等將插肩而過，這是第一次奪下「第一名」，很開心。
張錦雲說，他在頭屋鄉的養殖場面積七公頃，今年放養1萬4000隻蟹苗，養成率接近三成，上月8日開賣，目前較親民平價的3、4、5兩級數大閘蟹都已賣完，6兩以上每隻900元起跳，最高9兩每隻1800元，數量有限。
優等獎蟹農鍾福貴說，其位在南庄養殖場今年放養4萬隻蟹苗，與泰國蝦混養，成蟹個頭較小，但養成率超過三成，場內泰國蝦本周六起也開賣，遊客現場可品嘗大閘蟹與泰國蝦的多種料理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言