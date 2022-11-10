苗栗縣大閘蟹評鑑 特等獎張錦雲：終於拿到第一名了！

苗栗縣政府輔導養殖大閘蟹多年，今天舉辦大閘蟹評鑑，讓蟹農彼此交流、提升品質，特等獎由蟹農張錦雲奪下，他開心說「終於拿到第一名了！」縣府強調，縣內大閘蟹上市前都要通過64項藥檢，讓消費者安心的大啖大閘蟹。

縣府農業處長陳樹義指出，縣內輔導縣內蟹農養殖大閘蟹，從蟹苗引進、專屬飼料、水質抽驗，乃至上市前都要通過64項藥物殘留檢驗，才能掛上苗栗優質大閘蟹產地標章和防偽蟹環；另外，消費者能透過防偽標章掃描QRCode，了解大閘蟹生產履歷，重重把關。

今年大閘蟹評鑑競賽依每隻大閘蟹的肥滿度、外觀及口感等三項指標評選，特等獎一名、頭等獎、優等獎各六名。榮獲特等獎的張錦雲說，養蟹10年，每次評鑑都是頭等獎，僅些微分數與特等將插肩而過，這是第一次奪下「第一名」，很開心。

張錦雲說，他在頭屋鄉的養殖場面積七公頃，今年放養1萬4000隻蟹苗，養成率接近三成，上月8日開賣，目前較親民平價的3、4、5兩級數大閘蟹都已賣完，6兩以上每隻900元起跳，最高9兩每隻1800元，數量有限。