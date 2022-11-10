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111年11月11日做什麼 苗栗4對預約結婚50元便當店開幕

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市一家銅板價便當店選在民國111年11月11日11點11分11秒開幕，噱頭十足。記者范榮達／攝影
苗栗市一家銅板價便當店選在民國111年11月11日11點11分11秒開幕，噱頭十足。記者范榮達／攝影

明天是民國111年11月11日，特殊又好記，苗栗縣有4對預約結婚，其中1對選在上午11點時段登記，苗栗市一家銅板價便當店更是選在上午11點11分11秒開幕，噱頭十足。

苗栗縣部分戶政事務所開放預約登記結婚，縣府民政處戶政科調查，明天111年11月11日竹南戶政事務所有4對預約，其中一對在上午11點時段，有可能會於11點11分，完成「111年11月11日11點11分」拼圖。

戶政科人員指出，部分戶政事務所業務假日或平日提供預約，明天是平常日，可能是特殊又好記，相當有紀念價值，有4對預約登記結婚，戶所現場也會開放辦理。

苗栗市內麻新生地愛國路一家便當店，還特別挑選民國111年11月11日11點11分開幕，業者表示「選期不如撞期」，剛好便當店準備就緒，搞噱頭吸引注目開幕，且經濟不景氣，便當店地點較為偏遠，因此每天都會推出一款50元便當，銅板價回饋鄉親。

便當 結婚 苗栗縣

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