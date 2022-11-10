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竹東鎮立游泳池整修完成 12月試營運免費入場

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東鎮立游泳池是當地重要運動場館，但從興建以來便爭議問題不斷。記者巫鴻瑋／攝影
竹東鎮立游泳池是當地重要運動場館，但從興建以來便爭議問題不斷。記者巫鴻瑋／攝影

從興建以來便爭議不斷的新竹縣竹東鎮立游泳池，再度歷經近一年重新整修，終於在近期完工，同時位於環山路的鎮立羽球館也一併整修完成，2場館都預計12月試營運開放鎮民免費入場體驗，鎮立網球場及中正網球場整修工程則預計12月完工。

鎮公所表示，鎮立游泳池因設施老舊，且從開幕營運以來池底漏水問題遲未解決，今年2月在獲得體育署補助3千多萬及縣政府的400多萬元經費，配合公所自掏腰包以1700萬元，共耗資5490萬元，對鎮立游泳池及羽球館進行整修。

竹東鎮立游泳池興建於2000年、期間工程數度延宕，直到2004年才完工、2005年啟用，沒想到開幕後卻爭議不斷，先是發現池底漏水，接著又有機房淹水、管線破裂等問題，短短3年就被迫在2008年停止營運，不過當時也歷經過整修，於2010年重新開放。

直到去年發現水費增加，營運成本大增，疑似池底漏水問題又浮現，加上疫情嚴重，鎮公所乾脆關閉游泳池將整座池「打掉重蓋」，除了拆除池底及池壁重建，同時全面汰換熱泵加溫系統，改善原先水溫不足問題，也針對服務設施空間進行改善，包括1樓增設淋浴間、男女廁改善等。

鎮立羽球館也同步獲得整修，因老舊的羽球館屋頂漏水，每逢下雨球場便積水，直接影響打球的安全，還有照明不足、濕氣重造成地板濕滑、夏季室內溫度悶熱等，此次一併改善照明，並增設空調系統。

鎮長張順朋表示，重新整修的運動場館可以更好服務鎮民，讓運動愛好者有一個更優質、更舒適的運動空間，因此2場館也將從12月1日起重新開放，同時一直到12月31日都試營運，每天開放限量人數免費體驗，未來也會提供優惠方案。

縣長楊文科說，除了游泳池、羽球館整修完成，竹東目前還有鎮立網球場及中正網球場正在整修，明年將配合新竹縣府主辦全中運，預計整修工程12月完工。

竹東鎮立游泳池歷經10個月整修，終於完工，今天上午舉行剪綵。記者巫鴻瑋／攝影
竹東鎮立游泳池歷經10個月整修，終於完工，今天上午舉行剪綵。記者巫鴻瑋／攝影
竹東鎮立游泳池池底打掉重蓋，希望徹底解決漏水問題。記者巫鴻瑋／攝影
竹東鎮立游泳池池底打掉重蓋，希望徹底解決漏水問題。記者巫鴻瑋／攝影

漏水 新竹 疫情

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