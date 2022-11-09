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桃園花彩節12日登場 50%美花搶先開

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪花彩節50%的花搶先開。圖／桃園市農業局提供
大溪花彩節50%的花搶先開。圖／桃園市農業局提供

桃園市花彩節今年11月12日至20日在大溪月眉休閒農業區登場，不同以往，大溪是今年唯一場的花彩節。副市長高安邦、副秘書長邱俊銘今天中午參加宣傳活動時表示，今年以「花宇奇航」的奇幻氛圍，在李騰芳古宅周邊規畫兩個場地，合計超過10公頃熱鬧開展。

邱俊銘說，桃園花彩節以大面積的圖騰彩繪花田，打造繽紛的花之宇宙、星球，主展區3.3公頃花田圖騰，並結合副展區農民花田競賽圖騰，搭配花田步道讓民眾可以一起漫遊大溪。另外，展區搭配主題共設置13種裝置藝術，包含一座7公尺高的「桃園夢想號」太空梭，民眾還可以在夜間欣賞絢麗奪目的夜間光雕「花宇奇航秀」，讓遊客踏上時空光廊，搭乘「桃園夢想號」航向星空，漫遊神秘的花之宇宙，體驗奇幻的花田氛圍。

高安邦表示，桃園花彩節活化冬季休耕田，不僅能保持農地肥沃與地力，更希望藉由花海景觀吸引遊客前往欣賞，活化農村再造。市政府近年積極輔導在地農村轉型為休閒農業區，除能繼續提供一級農作物，更藉推動特色體驗、旅遊服務等，讓經濟面向更加多元化，提供周邊農事體驗，讓遊客賞花之餘，還能安排到周邊地區來趟深度旅遊。

邱俊銘說，花彩節目前已經有50%花卉盛開，大溪月眉休閒農業發展協會利用遊客中心旁的溫室廊道，種植各類的瓜果及攀藤花卉，做綠色廊道的立體空間布展，並規畫廊道市集由在地小農展售在地農特產，結合周邊農場推出特色農事體驗，以田間餐桌為主題規畫「花間饗宴」小旅行，讓民眾能深入在地、玩在地。

活動期間至大溪月眉休閒農業發展協會，或大溪區公所臉書拍照打卡按讚，並於桃園市民卡紅利桃子官網完成會員註冊，可於活動服務台兌換點數50點，在現場小農市集攤位消費折抵。上傳美照抽好禮逛展區還能參加IG攝影競賽，「桃園花彩節」美照一拍停不下來，一定要塞爆相機記憶卡，才能心滿意足地踏上歸途。

大溪花彩節俯瞰可以發現外星人和宇宙圖案。圖／桃園市農業局提供
大溪花彩節俯瞰可以發現外星人和宇宙圖案。圖／桃園市農業局提供
邱俊銘副秘書長說明大溪花彩節運用現地套繪和設計等技術，準確表現構圖和花卉布置。圖／桃園市農業局提供
邱俊銘副秘書長說明大溪花彩節運用現地套繪和設計等技術，準確表現構圖和花卉布置。圖／桃園市農業局提供
高安邦副市長、邱俊銘副秘書長、農業局副局長江富貴和大溪區長陳聖義、議員、里長出席在市政府舉辦的大溪花彩節宣傳活動。記者鄭國樑／攝影
高安邦副市長、邱俊銘副秘書長、農業局副局長江富貴和大溪區長陳聖義、議員、里長出席在市政府舉辦的大溪花彩節宣傳活動。記者鄭國樑／攝影

桃園 花田

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