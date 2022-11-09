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竹縣「做4連線」啟動 台1線替代道路明年動工

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣長楊文科推動十大交通建設之一「台1線替代道路」預計明年動工。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科推動十大交通建設之一「台1線替代道路」預計明年動工。記者王淑君／攝影

新竹縣長楊文科推動十大交通建設，其中「台1線替代道路」仍未動工引發熱議；楊文科表示該案已獲中央核定總工程經費28.43億元，預計明年動工。他感謝竹縣2位藍營立委林思銘與林為洲，努力協助爭取台1線替代道路定案及核定第1期工程經費；而他與林為洲2人選舉號次恰巧都是「4號」，聲稱「做4連線」，一起為新竹縣打拼。

林為洲表示，「台1線替代道路計畫」攸關新竹縣市民眾上下班通勤交通，唯有順利動工，才能讓車輛分流，解決台1線上下班時段交通阻塞問題。他說，縣府提送的台1線替代道路計畫案，2018年3月獲交通部核定，但因環境評估及總工程經費等問題卡關，遲遲未定案；期間陸續安排多場會議、與中央部會實地考察，希望能順利獲得中央經費支持。

楊文科表示，台1線替代道案從1997年至今，最終在今年3月定案，預計明年將可發包動工。第1期工程，從縣道118線以南路線優先興建，將從竹北中正西路，跨越過豆子埔溪、頭前溪，再銜接新竹市武陵路高架，串連竹北西區及新竹北區交通，將能解決台1線竹北段車輛壅塞問題。

林為洲說，台1線替代道路計畫，工程經費龐大，他與立委林思銘努力協調下，獲交通部核定第1期工程經費28.43億元，補助22.46億元，剩餘經費由地方自籌。

林為洲說，台1線替代道路最終在今年3月定案，但他和立委林思銘努力協調下，工程分為2期執行，交通部核定第1期工程經費28.43億元，補助22.46億元，剩餘經費由地方自籌，可望能盡快動工，盡快完工。

林為洲（中）擔任立委期間，努力協助爭取台1線替代道路定案及核定第1期工程經費。記者王淑君／攝影
林為洲（中）擔任立委期間，努力協助爭取台1線替代道路定案及核定第1期工程經費。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科（左）與立委林為洲（右），2人選舉號次恰巧都是「4號」，聲稱「做4連線」，一起為新竹縣打拼。圖／林為洲競辦提供
新竹縣長楊文科（左）與立委林為洲（右），2人選舉號次恰巧都是「4號」，聲稱「做4連線」，一起為新竹縣打拼。圖／林為洲競辦提供

替代道路 新竹 林為洲

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