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苗121線苑裡段拓寬工程 縣府今天會勘最後一處瓶頸

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣府工務處長古明強簡報指出，18K+222至310的第一工區，同時牽涉使用到住戶庭院和板橋改建、自來水管線遷移等多重難題。圖／苗栗縣政府提供
苗縣府工務處長古明強簡報指出，18K+222至310的第一工區，同時牽涉使用到住戶庭院和板橋改建、自來水管線遷移等多重難題。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣苑裡鎮121線拓寬工程完成多年，至今仍有部分路段因自來水管線及住戶疑慮，未能拓寬，形成交通瓶頸，目前3處工區已完成2處；縣長徐耀昌今天上午視察即將招標的第一工區，感謝搬遷讓地犧牲權益的所有權人和住戶，合力促成最後一哩路打通任督二脈。

縣府工務處指出，聯絡通霄、苑裡的苗121線拓寬工程，早於97年開始查估、98年完成徵收、99年間完工，然工程範圍內牽涉農地重劃相關爭議，有部分民眾和住戶存有疑義，其中也包括一處自來水管線遷移，導致部分路段未能完成拓寬。直至109年，地方陳情3處瓶頸的行車安全堪虞後，再辦理後續拓寬改善。

今日上午縣長徐耀昌到苑裡社苓社區發展協會前聽取簡報，並赴可望近期發包的第一工區實地會勘，以了解當初造成阻力的癥結與目前進度，縣議員陳品安、張顧礫、徐永煌及苑裡鎮公所主任秘書楊介德等人，均到場關心並陪同勘察現場。

工務處長古明強簡報指出，苗121線約於12年前完成拓寬工程，但當時因為涉及農地重劃等因素，部分土地所有權人和住戶存有疑義與心結，導致苑裡有3處路段（第一至第三工區）未能同步完成拓寬，不過經多次協調下，原先堅持己見的所有權人，同意以公益為先，配合徵收、搬遷相關事宜。

他表示，在18K+780至830的第二工區，由於多位地主同意考量行車安全讓出拓寬用地，縣府以204.8萬元經費於去年4月間完工，順利拓寬並解決排水不良衍生惡臭等問題；19K+010至030的第三工區，經住戶首肯後，以縣款86.5萬元處理建築凸出物，於今年5月完工，行車不再險象環生。

至於18K+222至310的第一工區，因同時牽涉使用到住戶庭院和板橋改建、自來水管線遷移多重難題，拓寬工程一度被視為「不可能的任務」，幸經地方努力協調，住戶並理解改善工程的重要性，終於在今年10月間取得共識，預定以電協金750萬元辦理拓寬工程，現正進行執行預算書圖設計及審查，並加速發包施工作業，但工期碰到農曆春節，因此預估要到明年6月完成。

苗栗縣長徐耀昌及地方民代今天上午也前往第一工區關切自來水管線遷移等難題。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌及地方民代今天上午也前往第一工區關切自來水管線遷移等難題。圖／苗栗縣政府提供

徐耀昌

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