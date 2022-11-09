苗121線苑裡段拓寬工程 縣府今天會勘最後一處瓶頸

苗栗縣苑裡鎮121線拓寬工程完成多年，至今仍有部分路段因自來水管線及住戶疑慮，未能拓寬，形成交通瓶頸，目前3處工區已完成2處；縣長徐耀昌今天上午視察即將招標的第一工區，感謝搬遷讓地犧牲權益的所有權人和住戶，合力促成最後一哩路打通任督二脈。

縣府工務處指出，聯絡通霄、苑裡的苗121線拓寬工程，早於97年開始查估、98年完成徵收、99年間完工，然工程範圍內牽涉農地重劃相關爭議，有部分民眾和住戶存有疑義，其中也包括一處自來水管線遷移，導致部分路段未能完成拓寬。直至109年，地方陳情3處瓶頸的行車安全堪虞後，再辦理後續拓寬改善。

今日上午縣長徐耀昌到苑裡社苓社區發展協會前聽取簡報，並赴可望近期發包的第一工區實地會勘，以了解當初造成阻力的癥結與目前進度，縣議員陳品安、張顧礫、徐永煌及苑裡鎮公所主任秘書楊介德等人，均到場關心並陪同勘察現場。

工務處長古明強簡報指出，苗121線約於12年前完成拓寬工程，但當時因為涉及農地重劃等因素，部分土地所有權人和住戶存有疑義與心結，導致苑裡有3處路段（第一至第三工區）未能同步完成拓寬，不過經多次協調下，原先堅持己見的所有權人，同意以公益為先，配合徵收、搬遷相關事宜。

他表示，在18K+780至830的第二工區，由於多位地主同意考量行車安全讓出拓寬用地，縣府以204.8萬元經費於去年4月間完工，順利拓寬並解決排水不良衍生惡臭等問題；19K+010至030的第三工區，經住戶首肯後，以縣款86.5萬元處理建築凸出物，於今年5月完工，行車不再險象環生。

至於18K+222至310的第一工區，因同時牽涉使用到住戶庭院和板橋改建、自來水管線遷移多重難題，拓寬工程一度被視為「不可能的任務」，幸經地方努力協調，住戶並理解改善工程的重要性，終於在今年10月間取得共識，預定以電協金750萬元辦理拓寬工程，現正進行執行預算書圖設計及審查，並加速發包施工作業，但工期碰到農曆春節，因此預估要到明年6月完成。