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日本宮崎縣拜訪新竹縣 共促疫後觀光經貿交流

中央社／ 新竹縣9日電
新竹縣與日本宮崎縣簽訂「友好都市交流協定」滿5年，日本宮崎縣副知事日隈俊郎（前排右3）等人率團訪台，9日拜會新竹縣長楊文科（前排左3），雙方再達共識，待疫情趨緩後，要共推觀光、文化經貿等。（新竹縣政府提供） 中央社
新竹縣與日本宮崎縣簽訂「友好都市交流協定」滿5年，日本宮崎縣副知事日隈俊郎（前排右3）等人率團訪台，9日拜會新竹縣長楊文科（前排左3），雙方再達共識，待疫情趨緩後，要共推觀光、文化經貿等。（新竹縣政府提供） 中央社

新竹縣與日本宮崎縣簽訂「友好都市交流協定」今年滿5年，今天日本宮崎縣副知事日隈俊郎等人拜會縣長楊文科，雙方共識，待疫情趨緩，要共推觀光、文化、經貿等方面交流。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，日本宮崎縣副知事日隈俊郎、議長中野一則及議員星原透等人，今天拜會新竹縣政府，楊文科感謝宮崎縣的重視，而今年是雙方簽訂「友好都市交流協定」滿5年，特地率團來訪。

楊文科表示，2縣在2011年「台日棒球交流賽」結緣，每年寒暑假都會透過互訪方式擴展球員視野，增進國際比賽經驗，在2017年雙方簽訂「友好都市交流協定」 （MOU）；但過去3年，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，暫停各項交流活動，未來將重新展開，讓雙方合作更加緊密。

日本宮崎縣副知事日隈俊郎說，新竹縣是宮崎縣的好朋友，也是重點友好的城市，宮崎和牛今年再次蟬連日本比賽冠軍，明年世界棒球大賽也將在宮崎舉辦，邀請楊文科率隊到日本參訪，讓雙方有更多交流。

縣府表示，過去，雙方交流，如在文化教育交流方面，竹縣自強國中管樂團與峨眉國中舞蹈團，曾到「宮崎國際音樂節」演出，而東泰高中與日本宮崎都城東高校簽訂姐妹校，湖口高中與六家國中也曾接待宮崎縣交換學生等。

新竹 楊文科

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