右拿槍左執畫筆 警界儒將蔡俊章中華大學辦藝術聯展

人稱「警界儒將」的警政署前副署長蔡俊章右手拿槍，左執畫筆，習墨多年，2015年卸下43年警務工作，退休至今仍精研畫技，蔡俊章曾於1987至90年間擔任新竹警分局長，與新竹聯結甚深，即日起11月25日在中華大學藝文中心辦理「硬筆•水墨•陶藝四聯展」，希望用各類藝術作品陶冶學生身心靈。

蔡俊章曾任職澎湖、南投、台南縣、高雄市警察局長，從警退休後以畫會友，行遍世界，曾兩次至北韓進行藝術交流，並獲頒韓國ICA水墨畫大獎、榮獲中國藝術家協會評定為「國家一級美術師」殊榮，並獲中國翰林書畫院聘為台灣分院副院長，亦榮獲「華人楷模‧2019藝術成就獎」，藝壇成績斐然。

疫情期間，蔡俊章創作出對應今年壬寅虎年而創作出的多幅老虎畫作等水墨作品，每幅皆意義非凡，展現蔡俊章勤勉於志業的創作精神，及追求「真善美」的情懷。其畫中洋溢濃郁情感，無論是豪邁的英雄壯士、威嚴的猛虎走獸，亦或幽靜的湖光山色，蔡俊章的創作總是帶著一絲溫暖，撫慰人心的同時，更湧現強大的能量。

中華大學藝文中心指出，這次的中華大學「硬筆•水墨•陶藝四聯展」邀約水墨畫藝術家江正吉、蔡俊章、陶藝藝術家卓柏成和硬筆書法家林世三聯合展出，展出內容包括水墨畫、書法字畫、陶藝、硬筆書法創作等各類藝術作品。

江正吉自台北市立景美女中美術教師退休後，縱情於藝術創作，擔任講師，陸續舉辦個展、聯展，作品深獲好評；卓柏成於林葆家老師學習釉藥與陶思，獲得納為正式嫡傳弟子，潛心陶瓷創作，首創獨特流派，謂為陶藝名家；林世三則師承書法家郭群峰，習書十餘年，喜好書法、硬筆書法隸書、行書、草書，硬筆書法創作別具個人特色。