竹東鎮東林路智慧停車試營運 App繳費可拿商圈優惠券
新竹竹東今天試營運智慧路邊停車格，在鎮公所前的東林路上設置智慧停車柱，將不再有收費員夾單，民眾必須利用App繳費或到公所臨櫃繳納，不過中央市場商圈店家也號召推出商圈優惠券，鼓勵民眾停智慧車格、不要違停。
竹東智慧路邊停車是設置於東林路上20座由華碩智行開發的智慧停車柱、智慧繳費Kiosk，並由依德科技開發多元支付、店家數位優惠券，民眾只要利用手機下載「竹東停車幫幫忙」App，就能立即利用，不僅能停車繳費，還能知道該路段剩餘車位。
竹東觀光夜市促進會理事長蕭文甫指出，因中央市場不管白天或晚上都十分熱鬧，因此該路段時常有民眾違停購物造成交通打結，因此配合這次智慧停車啟用，商圈號召72間店家加入，只要停車利用App繳停車費，就能獲得商圈的電子優惠券。
鎮長張順朋表示，這是新竹縣第一個結合智慧停車和商圈導客的互動系統，配合蕭文甫理事長與竹東客家傳統市集理事長胡崑龍的號召，店家參與踴躍，除了App繳費有電子優惠券外，到公所臨櫃現金繳停車費同樣能獲得實體券，希望智慧停車的啟用也能帶動商圈消費。
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