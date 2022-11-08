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全國先例！新竹縣訂定專屬簡化建管法 促原鄉房屋合法

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣開全國先例，訂定「新竹縣原鄉地區老舊房屋合法化試辦計畫」，竹縣建築師公會共設計15套建物樣式提供使用，縣長楊文科（左2）、原民處長雲天寶（左1）今天特別頒發感謝狀致謝。記者王淑君／攝影
新竹縣開全國先例，訂定「新竹縣原鄉地區老舊房屋合法化試辦計畫」，竹縣建築師公會共設計15套建物樣式提供使用，縣長楊文科（左2）、原民處長雲天寶（左1）今天特別頒發感謝狀致謝。記者王淑君／攝影

新竹縣開全國先例，訂定「新竹縣原鄉地區老舊房屋合法化試辦計畫」，建立專屬簡化建管辦法，免除原鄉新蓋房舍必須申請建築指定線程序，讓部落居民可省下10餘萬預算；縣府也委託新竹縣建築師公會設計原民地區建築標準圖說，共15套建物樣式提供部落居民自由取用，為原住民鄉親再省下至少20萬元的建築師設計和簽章費。

縣府原民處長雲天寶說，新竹縣原鄉地區老舊房屋合法化試辦計畫在原民會補助下，縣府總投入1814萬元辦理。委請竹縣建築師公會設計8套標準圖說，提供原鄉居民申請建照、新建、再取得使照選用，竹縣建築師公會再捐套標準圖說給縣府，共計提供15套建物樣式提供使用，縣長楊文科今天特別頒發感謝狀致謝。

楊文科說，原鄉建築逐步合法可讓民宿經營品質可以提升，並增加部落觀光魅力，吸引原民青年返鄉發展。而1984年以前就完建的老舊部落建築，縣府原民處也另設輔導合法化機制，其中五峰鄉羅山部落就是最佳案例。 雲天寶進一步表示，該勞務標案正準備驗收，待相關行政程序完成並公告，最快明年3月開放原鄉居民選用。

新竹縣政府委託竹縣建築師公會設計原民地區建築標準圖說，共15套建物樣式提供部落居民自由取用。記者王淑君／攝影
新竹縣政府委託竹縣建築師公會設計原民地區建築標準圖說，共15套建物樣式提供部落居民自由取用。記者王淑君／攝影
新竹縣開全國先例，訂定「新竹縣原鄉地區老舊房屋合法化試辦計畫」，在原民會補助下，縣府總投入1814萬元辦理。記者王淑君／攝影
新竹縣開全國先例，訂定「新竹縣原鄉地區老舊房屋合法化試辦計畫」，在原民會補助下，縣府總投入1814萬元辦理。記者王淑君／攝影
新竹縣政府委託竹縣建築師公會設計原民地區建築標準圖說，共15套建物樣式提供部落居民自由取用。記者王淑君／攝影
新竹縣政府委託竹縣建築師公會設計原民地區建築標準圖說，共15套建物樣式提供部落居民自由取用。記者王淑君／攝影

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