全國先例！新竹縣訂定專屬簡化建管法 促原鄉房屋合法

新竹縣開全國先例，訂定「新竹縣原鄉地區老舊房屋合法化試辦計畫」，建立專屬簡化建管辦法，免除原鄉新蓋房舍必須申請建築指定線程序，讓部落居民可省下10餘萬預算；縣府也委託新竹縣建築師公會設計原民地區建築標準圖說，共15套建物樣式提供部落居民自由取用，為原住民鄉親再省下至少20萬元的建築師設計和簽章費。

縣府原民處長雲天寶說，新竹縣原鄉地區老舊房屋合法化試辦計畫在原民會補助下，縣府總投入1814萬元辦理。委請竹縣建築師公會設計8套標準圖說，提供原鄉居民申請建照、新建、再取得使照選用，竹縣建築師公會再捐套標準圖說給縣府，共計提供15套建物樣式提供使用，縣長楊文科今天特別頒發感謝狀致謝。