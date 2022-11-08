聽新聞
test
0:00 / 0:00
全國先例！新竹縣訂定專屬簡化建管法 促原鄉房屋合法
新竹縣開全國先例，訂定「新竹縣原鄉地區老舊房屋合法化試辦計畫」，建立專屬簡化建管辦法，免除原鄉新蓋房舍必須申請建築指定線程序，讓部落居民可省下10餘萬預算；縣府也委託新竹縣建築師公會設計原民地區建築標準圖說，共15套建物樣式提供部落居民自由取用，為原住民鄉親再省下至少20萬元的建築師設計和簽章費。
縣府原民處長雲天寶說，新竹縣原鄉地區老舊房屋合法化試辦計畫在原民會補助下，縣府總投入1814萬元辦理。委請竹縣建築師公會設計8套標準圖說，提供原鄉居民申請建照、新建、再取得使照選用，竹縣建築師公會再捐套標準圖說給縣府，共計提供15套建物樣式提供使用，縣長楊文科今天特別頒發感謝狀致謝。
楊文科說，原鄉建築逐步合法可讓民宿經營品質可以提升，並增加部落觀光魅力，吸引原民青年返鄉發展。而1984年以前就完建的老舊部落建築，縣府原民處也另設輔導合法化機制，其中五峰鄉羅山部落就是最佳案例。 雲天寶進一步表示，該勞務標案正準備驗收，待相關行政程序完成並公告，最快明年3月開放原鄉居民選用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言