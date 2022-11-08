文田橋、水霧公園得獎了 「金竹獎」17公共工程獲獎

新竹縣政府評鑑優良公共工程的「金竹獎」，分建築工程、土木水利工程、設施及其他工程等3類，今天頒發第3屆獎項，包含芎林鄉水霧公園、芎林鄉公所聯合辦公廳舍，以及竹北文田橋新建暨周邊道路改善工程等17件工程獲獎。

新竹縣長楊文科今天逐一頒獎給獲獎單位並表達肯定，他說，縣府重視公共工程品質，設有稽核小組，對所有工程嚴加把關、評鑑，從公告招標開始把關，要求廠商必須按圖施工，工程設計、發包、驗收都有完整程序，使得新竹縣公共工程品質不斷進步。

金竹獎共分3類評比，包含建築工程、土木水利工程、設施及其他工程類。3類工程獲得特優獎項項分別是，建築工程類、芎林鄉公所聯合辦公廳舍興建工程；土木水利工程類由文田橋新建暨周邊道路改善工程，以及鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫；設施及其他工程類則由芎林鄉特色公園公4水霧自然遊戲場設置工程獲得特優；包含優等及佳作等，共計17件工程獲獎。

其中「文田橋新建暨周邊道路改善工程」不但獲金竹獎土木水利工程類特優，更獲行政院公共工程委員會第21屆金質獎佳作。嘉鑫營造有限公司董事長黃琬婷說，文田橋工程整體以人本交通為設計，除了一般車行以外，也規畫人行道、自行車道，不僅改善周邊交通，同時提高用路人安全；能連續獲得工程類大獎是莫大肯定。