快訊

警大校長陳檡文稱進招待所情蒐白狼 警政署長回應

NBA超級巨星魔獸哈沃德來台打球！這家公司股價大漲 漲幅近7%

文田橋、水霧公園得獎了 「金竹獎」17公共工程獲獎

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣芎林鄉特色公園公4水霧自然遊戲場設置工程，獲金竹獎特優。圖／縣府提供
新竹縣芎林鄉特色公園公4水霧自然遊戲場設置工程，獲金竹獎特優。圖／縣府提供

新竹縣政府評鑑優良公共工程的「金竹獎」，分建築工程、土木水利工程、設施及其他工程等3類，今天頒發第3屆獎項，包含芎林鄉水霧公園、芎林鄉公所聯合辦公廳舍，以及竹北文田橋新建暨周邊道路改善工程等17件工程獲獎。

新竹縣長楊文科今天逐一頒獎給獲獎單位並表達肯定，他說，縣府重視公共工程品質，設有稽核小組，對所有工程嚴加把關、評鑑，從公告招標開始把關，要求廠商必須按圖施工，工程設計、發包、驗收都有完整程序，使得新竹縣公共工程品質不斷進步。

金竹獎共分3類評比，包含建築工程、土木水利工程、設施及其他工程類。3類工程獲得特優獎項項分別是，建築工程類、芎林鄉公所聯合辦公廳舍興建工程；土木水利工程類由文田橋新建暨周邊道路改善工程，以及鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫；設施及其他工程類則由芎林鄉特色公園公4水霧自然遊戲場設置工程獲得特優；包含優等及佳作等，共計17件工程獲獎。

其中「文田橋新建暨周邊道路改善工程」不但獲金竹獎土木水利工程類特優，更獲行政院公共工程委員會第21屆金質獎佳作。嘉鑫營造有限公司董事長黃琬婷說，文田橋工程整體以人本交通為設計，除了一般車行以外，也規畫人行道、自行車道，不僅改善周邊交通，同時提高用路人安全；能連續獲得工程類大獎是莫大肯定。

縣府工務處表示，竹縣自2019年起比照行政院公共工程委員會的「金質獎」，創立評鑑竹縣優良公共工程的「金竹獎」，藉以提升營建環境與公共工程品質的管理與效率，也要藉此促進廠商良性競爭、互相學習激勵；開辦迄今，施工查核小組查核成績的甲等比率，已從61%提升至75%，顯示竹縣公共工程品質穩健向上提升。

「金竹獎」獎座。記者王淑君／攝影
「金竹獎」獎座。記者王淑君／攝影
新竹縣芎林鄉公所聯合辦公廳舍興建工程，獲金竹獎建築工程類特優。圖／縣府提供
新竹縣芎林鄉公所聯合辦公廳舍興建工程，獲金竹獎建築工程類特優。圖／縣府提供
新竹縣政府評鑑優良公共工程的「金竹獎」，今天頒發第3屆獎項，共計17件工程獲獎。記者王淑君／攝影
新竹縣政府評鑑優良公共工程的「金竹獎」，今天頒發第3屆獎項，共計17件工程獲獎。記者王淑君／攝影
鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫，獲金竹獎特優。圖／縣府提供
鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫，獲金竹獎特優。圖／縣府提供
竹北文田橋工程整體以人本交通為設計，除了一般車行以外，也規畫人行道、自行車道，獲得金竹獎土木水利工程類特優。圖／縣府提供
竹北文田橋工程整體以人本交通為設計，除了一般車行以外，也規畫人行道、自行車道，獲得金竹獎土木水利工程類特優。圖／縣府提供

新竹 建築 行政院

延伸閱讀

自來水供水不足 通霄通灣里汰管36戶增加到120戶

強化駐防機構 空軍花蓮賀田山雷達基地整建峻工

確保高架道路側向淨空 台南北外環2期西段部分微調

和平島諸聖教堂遺址挖出400年前遺構 基隆首建考古基地

相關新聞

文田橋、水霧公園得獎了 「金竹獎」17公共工程獲獎

新竹縣政府評鑑優良公共工程的「金竹獎」，分建築工程、土木水利工程、設施及其他工程等3類，今天頒發第3屆獎項，包含芎林鄉水...

「浪漫台3線」三灣、獅潭3處派出所 設置自行車休憩節點

苗栗縣文化觀光局獲客委會補助135萬元辦理「浪漫台三線」三灣鄉與獅潭鄉自行車休憩節點空間環境改善計畫，工程最近開工，共有...

獅子會送暖！幸福巴士開進竹縣尖石5村落 9千鄉民受惠

國際獅子會300A1區送愛到偏鄉，總監陳金前等人贈與尖石鄉公所幸福巴士1台，將投入前山5村的交通接駁，滿足客運車輛無法到...

選戰倒數18天 鄭朝方、連郁婷變裝高中生挺18歲公民權

選戰倒數18天，民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方、時代力量新竹縣議員候選人連郁婷，特地換上高中制服合體拍照，支持18歲公...

民攔轎申冤指新竹棒球場外野裂掉 竹市府：無結構問題

新竹市立棒球場工程缺失持續改善，筆名「人渣文本」的學者周偉航昨天在臉書發文，表示直播遇到居民「攔轎申冤」指出球場外牆裂掉...

否定新竹縣府所提捷運6大路廊 周江杰：山前線才是解方

民進黨新竹縣長候選人周江杰否定新竹縣府今正式拍板定案的捷運6大路廊，他指出縣內各鄉鎮搭乘大眾運輸的人正在萎縮，楊文科要興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。