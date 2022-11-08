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「浪漫台3線」三灣、獅潭3處派出所 設置自行車休憩節點

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉和興派出所將設自行車休憩節點。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣獅潭鄉和興派出所將設自行車休憩節點。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文化觀光局獲客委會補助135萬元辦理「浪漫台三線」三灣鄉與獅潭鄉自行車休憩節點空間環境改善計畫，工程最近開工，共有3處設在派出所的休憩節點可提供車友休息、多元化觀光遊憩體驗服務，預計12月中旬完工。

這次選定規畫的休憩節點及空間環境改善位置，分別位於和興派出所、百壽派出所、大河派出所，主要設置自行車架、打氣筒、新增壓花地坪及平台欄杆修繕等設施。

苗栗縣文化觀光局指出，近年政府積極以「文化加值」策略推動客庄經濟，累積客家文藝復興能量，策定「國家級台三線客庄浪漫大道」，盼結合生活、文化、生態、產業與觀光等面向，共同打造一條具備歷史縱深的「浪漫大道」。

文觀局長林彥甫表示，這項計畫配合浪漫台三線的自行車道，在周邊景點營造自行車的休憩節點，希望結合沿線風光、客家環境及資源，期盼提供更多元化觀光遊憩體驗服務。

苗栗縣三灣鄉大河派出所將設自行車休憩節點。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三灣鄉大河派出所將設自行車休憩節點。圖／苗栗縣政府提供

自行車 台三線 觀光局

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