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自來水供水不足 通霄通灣里汰管36戶增加到120戶

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
自來水公司上週五在通灣里舉行管線汰換工程說明會，最後修正以整區改善，受益戶增加到120餘戶。圖／呂金穎提供
自來水公司上週五在通灣里舉行管線汰換工程說明會，最後修正以整區改善，受益戶增加到120餘戶。圖／呂金穎提供

不再受「水尾」無水可用之苦！苗栗縣通霄鎮通灣里12鄰一帶，長年因自來水管線老舊造成供水不足，原汰換舊管線36用戶 ，上週五現場說明會經立委陳超明爭取應以區域概念處理 ，不可腳痛醫腳，自來水公司研議後同意，修正以整區改善，受益戶增加到120餘戶。

自來水公司第三區管理處表示，通灣里12至14鄰老舊自來水延管及汰換工程，原2英吋變更為4英吋，經費從200萬元提高到800多萬元，不僅提升整體地區自來水普及率 ，並可提高公共工程效益，預計農曆年前完工。

鎮民代表會副主席呂金穎說，該工程她爭取半年多，透過立委陳超明協助爭取，最後自來水公司不僅同意還擴大範圍辦理，呼籲汰換管段沿線未申裝自來水居民，把握機會於11月26日前提出申請。

通灣里12鄰老舊自來水延管及汰換工程，由2英吋變更為4英吋，擴增到14鄰後，工程經費也從200萬元提高到800多萬元。圖／呂金穎提供
通灣里12鄰老舊自來水延管及汰換工程，由2英吋變更為4英吋，擴增到14鄰後，工程經費也從200萬元提高到800多萬元。圖／呂金穎提供

陳超明 苗栗縣

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