自來水供水不足 通霄通灣里汰管36戶增加到120戶

不再受「水尾」無水可用之苦！苗栗縣通霄鎮通灣里12鄰一帶，長年因自來水管線老舊造成供水不足，原汰換舊管線36用戶 ，上週五現場說明會經立委陳超明爭取應以區域概念處理 ，不可腳痛醫腳，自來水公司研議後同意，修正以整區改善，受益戶增加到120餘戶。

自來水公司第三區管理處表示，通灣里12至14鄰老舊自來水延管及汰換工程，原2英吋變更為4英吋，經費從200萬元提高到800多萬元，不僅提升整體地區自來水普及率 ，並可提高公共工程效益，預計農曆年前完工。