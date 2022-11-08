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獅子會送暖！幸福巴士開進竹縣尖石5村落 9千鄉民受惠
國際獅子會300A1區送愛到偏鄉，總監陳金前等人贈與尖石鄉公所幸福巴士1台，將投入前山5村的交通接駁，滿足客運車輛無法到達村落地區的通勤、通學、就醫及洽公等需求；今天在新竹縣政府由尖石鄉耆老帶領與會貴賓祈福，順利完成捐贈儀式，新竹縣長楊文科也率先「試車」，象徵提升山區部落交通。
楊文科表示，尖石鄉幅員遼闊，公共汽車無法深入每個部落，鄉公所2015年啟動幸福巴士服務鄉親，但接駁車輛年限將近9年，車輛耗損嚴重，已達汰換的需求。國際獅子會300A1區捐贈幸福巴士暖心善舉，提升山地偏鄉的生活品質，因此代表9000位尖石鄉民致贈感謝狀。
尖石鄉公所秘書雲健培指出，山地鄉地勢陡坡多，因此造成車輛煞車零件損耗嚴重，鄉內的幸福巴士，包括6台小巴、5台中巴正逐步汰換中。獅子會今天捐贈的幸福小巴，將投入前山新樂、嘉樂、錦屏、義興及梅花村等5個村落的交通接駁，提升當地居民及遊客搭乘的便利與安全。
國際獅子會300A1區總監陳金前說，「哪裡有需要，就有獅子會提供服務」；希望透過贈車的愛心之舉拋磚引玉，帶動更多企業回饋，讓社會更溫暖。
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