周江杰喊出湖口鐵路地下化 還要拆達生陸橋打通市區

民進黨新竹縣長候選人周江杰提出新政見，為了湖口發展，要將鐵路地下化，並且要拆除達生陸橋，他指出如此不但能重新打造市區開闊街景，也能讓商圈發展更上層樓，舊鐵道則予以保留，改建成鐵道公園。

周江杰表示，緊臨火車站的達生陸橋，因為高架化設計造成視野遮蔽，導致兩側相鄰的商圈沒落，未來將推動湖口段鐵路地下化可行性評估，並將舊鐵道予以保留，改建成鐵道公園，縫合都市、均衡發展。

他指出，近日他在湖口站路口拜票時，不少鄉親向他反映市區商圈發展已達瓶頸，他會同地方人士勘查，認為鐵路正是造成湖口發展的瓶頸。

周江杰強調，一個「城鄉共好的新新竹」是他這次競選的主軸概念，對於發展已經到達瓶頸的傳統市區，就必須要用大破大立的方式來重新打造新街景，不但能讓在地鄉親享有更好的用路空間和行人安全，也能一改過去發展過程中的雜亂無序，重新塑造地方新意象，成為吸引外地遊客的新地標。

除了鐵路地下化，他針對湖口的交通，認為開闢湖口第2交流道勢在必行，才能抒解尖峰國道1號桃園、新竹路段在尖峰時段的壅塞車潮，也讓湖口鄉親上下國道更加便利，當選上任後也會努力推動台31線延伸新埔，打通湖口與新埔之間交通。