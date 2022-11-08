台中幸福職場評選 中國附醫獲「幸福標竿獎」最高肯定

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽今天說，院方善用數位加值應用，極力打造數位健康職場，並提供多元創新福利措施，今年再獲肯定，榮獲台中市政府幸福職場五星獎、幸福創意獎，更因連2年優異表現，榮獲「幸福標竿獎」的最高肯定。

台中市政府為鼓勵優質企業持續推動幸福職場，日前評選出五星獎、四星獎、三星獎、幸福標竿獎、推動幸福五星獎及幸福創意獎，表揚47家幸福企業，今年特別新增幸福標竿獎，由國家中山科學研究院航空研究所、屋馬國安公司、中國附醫，以及宏全國際等4家近4年內榮獲2次以上五星獎的優質企業榮獲。

周德陽說，因應疫情嚴峻驗，中國附醫繼去年在員工專屬的中國e點靈APP設立自主健康通報專區，隨時掌握員工健康狀況，今年主動推播疫苗接種訊息、增設快速預約疫苗接種服務等功能，確保員工即時取得防疫資訊。新進員工入職也提供免費PCR篩檢服務，確保其健康狀況，也降低院內染疫風險。

周德陽說明，院方因應本土疫情變化，除了持續提供完善防護用具、為專責照護團隊投保防疫險並提供免費宿舍、健康餐食外，就公務上具感染風險者，均從寬核給有薪防疫隔離假，讓員工能安心在家自主管理；針對非屬職業傷害的確診同仁，則從優給予有薪傷病假，另安排職業衛生護理師定期致電關懷確診同仁及協助視訊看診，並發放防疫關懷照護包（內含酒精、酒精濕巾、快篩試劑、乾洗手等物資）關懷金。