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台東縣首座「極限運動場」明年動工！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府將在台東公園打造首座「極限運動場」預計明年動工，與兒童運動公園、游泳池及全民運動館，串聯成區域運動休閒的體育廊帶。記者尤聰光／攝影
台東縣府將在台東公園打造首座「極限運動場」預計明年動工，與兒童運動公園、游泳池及全民運動館，串聯成區域運動休閒的體育廊帶。記者尤聰光／攝影

台東縣府將打造首座「極限運動場」預計明年動工，今天縣長饒慶鈴記者會中說到興建場址將在台東公園，與兒童運動公園、游泳池及全民運動館，串聯成區域運動休閒的體育廊帶。

饒慶鈴說，她發現越來越多年輕人和小朋友在學滑板、直排輪、街舞、單車等極限運動，但看到他們苦無練習場地的困窘；因此，縣府邀請青年朋友共同討論，規畫新建極限運動場域。

今天縣府舉辦「極限運動場」記者會，邀請縣內極限運動大小玩家們現場大顯身手，博得掌聲。饒慶鈴同時揭曉場址將在台東公園新建極限運動場域，讓極限玩家們有安全的環境可以使用。

民政處表示，台東公園占地約5千坪，地形呈圓形的弧狀空間，有高低差適合設計成極限運動設施，兩旁綠蔭可避免玩家過度曝曬，將有初階、中階及高階場地，符合國內競賽場地標準。

極限運動場域工程明年動工，未來串聯兒童運動公園、游泳池及全民運動館，形成既能運動又具休閒遊憩的體育廊帶，不僅提供縣內好手使用，也能吸引全國玩家來台東旅行體驗。

今天縣府舉辦「極限運動場」記者會，邀請縣內極限運動大小玩家們現場大顯身手，博得掌聲。記者尤聰光／攝影
今天縣府舉辦「極限運動場」記者會，邀請縣內極限運動大小玩家們現場大顯身手，博得掌聲。記者尤聰光／攝影

台東 饒慶鈴 記者會

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