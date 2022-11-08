台東縣首座「極限運動場」明年動工！

台東縣府將打造首座「極限運動場」預計明年動工，今天縣長饒慶鈴於記者會中說到興建場址將在台東公園，與兒童運動公園、游泳池及全民運動館，串聯成區域運動休閒的體育廊帶。

饒慶鈴說，她發現越來越多年輕人和小朋友在學滑板、直排輪、街舞、單車等極限運動，但看到他們苦無練習場地的困窘；因此，縣府邀請青年朋友共同討論，規畫新建極限運動場域。

今天縣府舉辦「極限運動場」記者會，邀請縣內極限運動大小玩家們現場大顯身手，博得掌聲。饒慶鈴同時揭曉場址將在台東公園新建極限運動場域，讓極限玩家們有安全的環境可以使用。

民政處表示，台東公園占地約5千坪，地形呈圓形的弧狀空間，有高低差適合設計成極限運動設施，兩旁綠蔭可避免玩家過度曝曬，將有初階、中階及高階場地，符合國內競賽場地標準。