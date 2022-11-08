選戰倒數18天 鄭朝方、連郁婷變裝高中生挺18歲公民權

選戰倒數18天，民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方、時代力量新竹縣議員候選人連郁婷，特地換上高中制服合體拍照，支持18歲公民權。昔日是新竹高中、新竹女中演辯社學長、學妹的兩人，主張18歲公民權是世界民主國家的潮流趨勢，用行動跟九合一大選同步辦理的18歲公民權公投案拉票，訴求讓台灣民主更進步。

鄭朝方說，竹北市是全台灣最年輕的城市，他身為市長候選人力挺18歲公民權，就是宣告年輕城市挺18歲公民權的象徵意義；而支持18歲公民權公投案的行動代號是「817965」，因為2020年總統大選以817萬票創下史上最高總統得票數，18歲公民權需有965萬張同意票才會過關，需要各黨派合作才能達成，投下這一票讓世界看見台灣的民主制度進步與深化。

連郁婷說，18歲公民權不僅是世界民主國家趨勢，更是時代力量重要的憲改主張，修憲案已在立法院或跨黨派支持投票贊成，下一步則是公民複決。她說，2019年反送中，竹東高中60多位學生在校內舉辦聲援香港活動；也有竹北高中學生用雙腳走完剛完工的東興圳，並向她提出許多關於東興圳的建議；這些都彰顯將滿18歲的青年對於世界局勢、在地生活連結充滿活力與夢想，呼籲大家一起為台灣青年參政權發聲。