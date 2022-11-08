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IKEA跳過台南落腳嘉義 謝龍介、黃偉哲陣營為此互槓

聯合報／ 記者鄭惠仁鄭維真 ／台南即時報導
新莊IKEA。圖／聯合報系資料照片，記者葉信菉攝影
新莊IKEA。圖／聯合報系資料照片，記者葉信菉攝影

台南敲碗已久的IKEA新據點跳過台南，落腳嘉義，國民黨台南市長候選人謝龍介日前表示問題在台南「青年流失」，謝陣營發言人童小芸今質疑，市長黃偉哲不願意面對問題，只用「拭目以待」輕鬆帶過，不配當市長。黃偉哲競總反質疑謝龍介夫婦4年來增加19筆不動產，要賺又要嫌。

童小芸強調，市長黃偉哲無法招商引資，打造適合廠商投資的環境，，愧對市民不打緊，竟然還不思反省、檢討，並酸黃偉哲「拭目以待」的，豈只IKEA。

童小芸說，2年前，台南最大的飯店「大億麗緻」熄燈，而熄燈前，黃市長曾經放言「提升台南市更好的旅遊體驗，打造一片觀光藍海。」，但回應的卻是大億麗緻熄燈，不都是「口水治市」最好的事證？

她質疑，大億麗緻的熄燈不但是地方的重大事件，對台南更是嚴重的警訊，但黃市長可曾好好反省、檢討？可曾對市民交待？或心裡一句「拭目以待」就了事？童小芸指IKEA跳過台南，落腳嘉義，以及大億麗緻熄燈，是地方產經、觀光的大事，不但凸顯黃偉哲糟蹋了台南，更證明沒有擔任市長的能力，籲請選民下架黃偉哲。

黃偉哲競選總部發言人李退之表示，4年來，市府團隊創造了良好的投資環境，吸引1兆8千億投資、創造3萬個就業機會，包括三井Outlet昨天甫宣布加碼投資台南。

李反問謝，如果台南市的投資環境不好，一向投資眼光精準、身價高達44筆不動產的謝龍介夫婦，怎麼會在近4年大幅增加19筆的不動產？手筆之大、財富之鉅，堪稱縣市長候選人當中的「地王」，謝龍介要賺又要嫌，恐怕社會觀感不好。

李退之指出，民眾黨新竹市長候選人高虹安正處於涉嫌貪腐風暴，之前宣稱要和民眾黨聯盟的謝龍介，此刻是要繼續與涉嫌貪腐者聯盟？還是立即切割？請謝龍介向市民說明清楚。

台南市長 黃偉哲 謝龍介 IKEA 2022大選

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